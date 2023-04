ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat MTU nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe die Erwartungen beim Umsatz und beim operativen Ergebnis (Ebit) übertroffen, während der freie Barmittelzufluss diesen weitgehend entspreche, schrieb Analystin Kseniia Maslova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Vorlage der endgültigen Zahlen am 26. April dürfte ihr zufolge im Fokus stehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Vorstand seine aktuell nur bestätigten Jahresziele anhebt./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 17:43 / GMT





ISIN: DE000A0D9PT0