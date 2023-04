Vaduz (ots) -Die Regierung hat an ihrer letzten Sitzung die Verordnungen zur Durchführung des neuen Gesetzes über Postdienste- und Paketzustelldienste (PPG) verabschiedet. Mit dem Gesetz und den Verordnungen werden die Richtlinie 2008/6/EG (Dritte Postdiensterichtlinie) sowie die Verordnung (EU) 2018/644 über grenzüberschreitende Paketzustelldienste in Liechtenstein umgesetzt.Das Verordnungspaket umfasst die Verordnung über Postdienste- und Paketzustelldienste (PPV), die Verordnung über die Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörde im Postsektor (RPV) und die Verordnung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren und -kosten sowie Aufsichtsabgaben nach dem Postdienste- und Paketzustelldienstegesetz (PPG-Gebühren- und Abgabenverordnung; PPG-GAV). Zudem war eine Abänderung der Verkehrsregelnverordnung (VRV) und der Verordnung über die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit der Führer von Motorfahrzeugen zum Güter- und Personentransport (ARV) erforderlich.Gesetz und Verordnungen treten am 1. Mai 2023 in Kraft.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltRainer Schnepfleitner, Leiter Amt für KommunikationT +423 236 64 80rainer.schnepfleitner@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905631