Sydney und George Town, Kaimaninseln (ots/PRNewswire) -Channel Capital Cayman, ein Unternehmen der Channel Capital Group, gab heute die Erweiterung seines Teams auf den Kaimaninseln durch die Ernennung von Martin Laufer zum Fondsdirektor bekannt.Channel Capital Cayman bietet Investmentfonds mit Sitz in den Vereinigten Staaten, den Kaimaninseln und anderen Offshore-Finanzzentren einen hochwertigen Governance-Service an. Das Unternehmen wurde gegründet, um die umfassende und spezialisierte Erfahrung seines Teams zu nutzen und die laufende Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen durch einen vertrauenswürdigen und hochgradig personalisierten Service für unabhängige Direktoren zu unterstützen.Als erfahrener unabhängiger Direktor bietet Laufer seit 2017 einer Reihe von Offshore-Investmentfonds die Leitung von Fonds und damit verbundene Dienstleistungen an. Bevor er zu Channel Capital Cayman kam, war Laufer für die Maples Group tätig, wo er als unabhängiger Direktor eine breite Palette von Hedgefonds-, Private-Equity- und Infrastrukturstrategien abdeckte. Von 2010 bis 2017 war Laufer Fiduciary Fund Manager bei BNY Mellon Fund Management (Cayman) Limited, wo er Treuhand- und Verwaltungsdienstleistungen für ein großes Portfolio von Cayman Unit Trusts, Hedgefonds und Dachfonds erbrachte, und er war als Senior Client Accountant bei CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited tätig. Bevor er 2007 auf die Kaimaninseln zog, arbeitete Laufer als leitender Steuerberater bei KPMG Argentinien. Laufer ist öffentlich bestellter Wirtschaftsprüfer, CFA-Charterholder und Certified ESG Analyst® (CESGA).Die Kaimaninseln sind aufgrund ihrer Steuerneutralität, ihrer stabilen Wirtschaft, ihres hoch entwickelten Bankensektors und ihrer professionellen Finanzdienstleistungsbranche weltweit führend bei der Einrichtung von Offshore-Fonds. Etwa 70 % der nicht in den USA ansässigen alternativen Investmentfonds, die von bei der US-Börsenaufsicht SEC registrierten Beratern verwaltet werden, haben ihren Sitz auf den Kaimaninseln."Wir freuen uns, dass Martin Laufer zu unserem Unternehmen stößt", bemerkte Mark Cook, Executive Director von Channel Capital Cayman."Seine Erfahrung hat ihm wertvolle Einblicke in den Bereich der Fondsleitung, in Compliance-Fragen und in neue Trends wie ESG-Investitionen verschafft, die für die verantwortungsvolle Verwaltung von Offshore-Investmentvehikeln entscheidend sind. Er wird unsere Governance-Plattform erweitern und eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um sie bei der Navigation durch das sich ständig verändernde und komplexe Investitions- und Regulierungsumfeld zu unterstützen."Martin Laufer, Fondsdirektor bei Channel Capital Cayman, stellte fest: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Mark Cook und dem restlichen Team von Channel Capital Cayman. Es ist von entscheidender Bedeutung, über regulatorische Änderungen und neue Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben, und ich freue mich darauf, unseren Kunden die Beratung und Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um ihre Fondsanlagen effektiv zu verwalten und zu überwachen."Informationen zu Channel Capital CaymanChannel Capital Cayman ist ein unabhängiger Anbieter von Verwaltungsdienstleistungen für globale Hedge- und Private-Equity-Fonds und Investmentvehikel, die hauptsächlich auf den Cayman-Inseln ansässig sind. Dieses Fachwissen trägt dazu bei, die Governance zu stärken, indem das richtige Gleichgewicht zwischen Anlegern, Fondssponsoren und anderen Stakeholdern hergestellt wird. Unsere Dienstleistungen sind auf die Bedürfnisse der einzelnen Gremien zugeschnitten, und wir bieten Aufsichts- und damit verbundene Unterstützungsdienste an, um die Effizienz der Gremien zu steigern.Unser Team von Direktoren bietet einen umfassenden und objektiven Service, der den gesamten Lebenszyklus eines Fonds abdeckt, von der Phase vor der Markteinführung bis zum Laufzeitende. Wir bieten den Vorständen eine unabhängige, erfahrene Perspektive, die strategische Anleitung bietet und gleichzeitig die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften gewährleistet, einschließlich Geldwäschebekämpfung, Steuertransparenz und anderer Komplexität in der Unternehmensführung.Channel Capital Cayman ist Teil der Channel Capital Group - einem Vermögensverwaltungsunternehmen mit mehreren Partnern und Mitarbeitern an sechs globalen Standorten und einem betreuten Kundenvermögen von 23 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. 