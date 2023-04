Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Es kann bis auf mehr als 30 Zoll ausgerollt werden und bietet vier Fahrmodi mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen in QHD-Auflösung.- Die leichte Struktur verschafft dem Display einen großen Wettbewerbsvorteil, da es überall angebracht werden kann, und es wird erwartet, dass es das Automobil-Innendesign revolutionieren wird.- Sichergestellte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zieht globale Kunden an und erweitert den technologischen Abstand zur Konkurrenz erheblich.Hyundai Mobis (KRX 012330) ist es gelungen, das weltweit erste rollbare Display für Automobilanwendungen zu entwickeln. Benutzer können die Anzeigegröße je nach Situationszweck anpassen. Das Display nimmt nur minimal Platz ein, was wiederum das Design des Fahrzeuginnenraums erheblich verbessern wird.Das rollbare Display verfügt über einen Bildschirm, der auf und ab rollt, wenn Fahrinformationen, einschließlich des Navigators, angezeigt werden. Der Bildschirm verschwindet, wenn der Motor abgestellt wird; Fahrende Benutzer können den Bildschirm mit nur den minimal erforderlichen Fahrinformationen auf nur ein Drittel der Anzeige aufrollen. Das Display wird bei der Navigation auf bis zu zwei Drittel skaliert; es kann in den Vollbildmodus mit dem 16:9 Bildseitenverhältnis umgeschaltet werden, um Videos anzusehen, wenn das Fahrzeug geparkt ist oder wenn ein Elektrofahrzeug geladen wird.Hyundai Mobis plant, das rollbare Display, das zum Teil in den Märkten Smartphones und Fernsehgeräte eingeführt wurde, auf dem Automobilmarkt einzuführen und Aufträge aus Übersee zu gewinnen. Die primären Zielgruppen sind nordamerikanische und europäische Luxusmarken. Die Technologie hat sich als zuverlässig und langlebig erwiesen und zieht das Interesse vieler Kunden weltweit an.Das rollbare Display wird dort angebracht, wo derzeit das Navigationssystem installiert ist. Das Display nimmt nur wenig Platz in Anspruch und wird daher voraussichtlich die Innenraumgestaltung von Fahrzeugen revolutionieren. In Freizeit- und Familienfahrzeugen kann das Display an der Decke zwischen den Vorder- und Rücksitzen angebracht und heruntergeklappt werden, oder es kann seitlich neben den Sitzen installiert werden.Das aufrollbare Display des Hyundai Mobis ist entweder in QHD- oder einer höheren Auflösung erhältlich. Das Unternehmen erklärt, dass es große Displays von 30 Zoll oder mehr herstellen kann. Das größte Merkmal des rollbaren Displays ist die leichte Struktur bei minimalem Volumen. Es werden nur 12 cm (ca. 4,7 Zoll) Tiefe für das rollbare Display benötigt, um es in der Nähe des Fahrersitzes zu installieren.Auf dem heutigen Markt für In-Vehicle-Infotainment (IVI) wird die Display-Technologie für die Unterhaltung im Auto zum neuen Wachstumsmotor. Die bestehenden LCDs werden schnell durch OLEDs in Supergröße von 20 Zoll und größer ersetzt.Vor diesem Hintergrund hat sich Hyundai Mobis in den letzten zwei Jahren mit der Entwicklung von rollbaren Displays beschäftigt. Bisher hat das Unternehmen die Instrumententafel (Cluster), das 360°-Surround-View-Monitor-System (SVM) und das Head-up-Display (HUD) entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf den integrierten Infotainment-Funktionen lag. Dies hat zu einem Meilenstein bei der Entwicklung dieser weltweit erstmaligen neuen Technologie geführt.Han Young-hoon, Vice President, Head of Electronics Convenience and Control (EC), Hyundai Mobis, kommentierte: "Wir freuen uns darauf, mit unserer differenzierten Technologie den Markt für Automobildisplays zu revolutionieren. Wir werden den globalen Markt umwälzen, indem wir den Trend zu neuen Infotainment-Technologien vorantreiben.Hyundai Mobis fesselt das Publikum auf dem internationalen Markt mit bahnbrechenden Innovationen im IVI-Sektor. Die Quick Menu Selection (https://www.mobis.co.kr/en/aboutus/press.do?category=press&idx=5698), die das Unternehmen letztes Jahr entwickelt hat, ermöglicht es Benutzern, Menüs mit Gesten auszuwählen, ohne den Bildschirm zu berühren. Das drehbare Display (https://www.mobis.co.kr/en/aboutus/press.do?category=press&idx=5604), das Hyundai Mobis letzte Jahr auf den Markt brachte, ist auch das weltweit erste Display mit einem beweglichen übergroßen gekrümmten Bildschirm.Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis ist der weltweit sechstgrößte Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis verfügt über ein hervorragendes Know-how in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in ECUs und Softwareentwicklung für die Sicherheitskontrolle. Zu den Produkten des Unternehmens gehören außerdem verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis hat seinen F&E-Hauptsitz in Korea und betreibt vier Technologiezentren in den USA, Deutschland, China und Indien. Weitere Informationen finden Sie auf folgender Website: http://www.mobis.co.kr/Medienkontakt Jihyun Han: jihyun.han @mobis.co.kr Choon Kee (mailto:jihyun.han@mobis.co.kr)Hwang: ckhwang@mo bis.co.krVideo - https://www.youtube.com/watch?v=puvIS2Gx_8c (https://www.youtube.com/watch?v=puvIS2Gx_8c)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/3990594/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-entwickelt-das-weltweit-erste-rollbare-fahrzeugdisplay-301800558.htmlPressekontakt:+82-2-2018-6026Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141887/5488826