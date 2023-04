DJ HSBC-Aktionär Ping An zieht Börsengang in Asien einer Abspaltung vor

Von Josh Mitchell

LONDON (Dow Jones)--Einer der größten HSBC-Aktionäre hat sich gegen eine Aufspaltung des Bankenkonzerns und für eine weniger radikale Umstrukturierung ausgesprochen. Ping An Insurance of China, einer der größten Versicherer der Welt und Großaktionär der HSBC, erklärte, er sei nicht der Meinung, dass das Unternehmen sein Asiengeschäft abspalten sollte. Das Segment ist das profitabelste der Bank. Bei einer Abspaltung werden die Aktien einer Tochtergesellschaft an die Aktionäre ausgegeben.

"Wir schlagen vor, die ursprüngliche Lösung einer Abspaltung in eine strategische Restrukturierung zu ändern", sagte Michael Huang, Chairmans und CEO von Ping An Asset Management, in einer Stellungnahme. Laut Factset besitzt Ping An rund 8,3 Prozent aller HSBC-Aktien.

Im Wege einer strategischen Restrukturierung könnte die HSBC eine Mehrheitsbeteiligung an einer börsennotierten Tochtergesellschaft in Hongkong behalten. Ein solcher Schritt würde "die Bedenken der HSBC vollständig ausräumen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die globale Wertvernichtung, steigende Betriebskosten und rechtliche Hindernisse".

Ping An drängt seit mehr als einem Jahr auf eine Umstrukturierung, um den Kurs der Aktienkurs der HSBC zu stärken, die sich in den vergangenen Jahren schlechter entwickelt hat als der vieler Konkurrenten.

April 18, 2023 11:05 ET (15:05 GMT)

