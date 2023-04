Bei Deutschlands größtem Wohnungskonzern Vonovia hat sich auch am Dienstag die Erholung der letzten Tage fortgesetzt. Seit den Tiefkursen von Ende März beträgt das Plus mittlerweile knapp 30 Prozent. Positiv: Die Immobilien-Aktie konnte eine wichtige Marke zurückerobern und damit dem Aufwärtstrend zusätzliches Futter verleihen.Mit rund 19,50 Euro notiert Vonovia in der Zwischenzeit rund 90 Cent oberhalb des Tiefs von Mitte Oktober, das bei 18,59 Euro gelegen hatte. Viele Anleger haben dies offensichtlich ...

