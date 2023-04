"Immer auf Kurs bleiben", so lautet das Leitmotiv der ODDO BHF Polaris-Fondsfamilie. Global und nach Anlageklassen breit diversifiziert bieten vier verschiedene Teilfonds Anlagechancen je nach individuellem Anleger- und Risikoprofil.Kurs halten in turbulenten MärktenDie Turbulenzen an den Aktien- und Anleihemärkten haben im vergangenen Jahr sicherlich den einen oder anderen Anleger beunruhigt. Vermutlich ruhiger schlafen konnten Investoren, welche in Fonds mit bewährtem Anlagekonzept investiert waren, die ihre "Allwettertauglichkeit" bereits mehrfach in der Vergangenheit unter Beweis stellen konnten und zudem über eine lange Historie verfügen. Die Fonds der Polaris-Fondsfamilie aus dem Hause ODDO BHF Asset Management dürften diese "Feuertaufe" inzwischen mehrfach bestanden haben. Vier verschiedene Multi-Asset-Fonds bieten dabei ein jeweils anderes Risikoprofil und ermöglichen es dem Anleger, den für ihn passenden Fonds gemäß seiner individuellen Anlage- und Risikopräferenzen auszuwählen.

