Seit Ausbruch der Proteste im September 2022 steht der Iran an der Schwelle zur Revolte. Die politische und geistliche Führung versucht seitdem mit allen Mitteln, die Proteste zu ersticken. Derzeit soll die Polizei den Kopftuchzwang per Videoüberwachung durchsetzen. ZDF-Korrespondent Jörg Brase und sein Team haben den Aufstand von Beginn an journalistisch begleitet. Für die "auslandsjournal"-Doku: "Frau, Leben, Freiheit - Aufstand gegen die Mullahs" führte das Team Gespräche mit Protestierenden und Experten, Geistlichen und Exil-Iranern. Sie berichten von den Mächtigen im Iran, von Flüchtlingen in der Türkei und in Frankreich - erstmals zu sehen ab Dienstag, 18. April 2023, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek und in der Nacht vom 19. auf den 20. April 2023, 1.00 Uhr, im ZDF. 3sat sendet den Film von Jörg Brase am Donnerstag, 20. April 2023, 22.25 Uhr. In ZDFinfo ist er am Dienstag, 16. Mai 2023, 8.30 Uhr, zu sehen.Jörg Brase und sein Team sammelten Geschichten von Angst und Mut, von Hoffnung und Frustration. Dies alles unter den Bedingungen der Diktatur: mit Repressionen, Dreheinschränkungen, Drohungen seitens der Staatsmacht, insbesondere gegenüber den lokalen ZDF-Mitarbeitern. In dieser umfassenden, transparenten Berichterstattung sowie in den Einschätzungen und Analysen liegt ein besonderer Wert der Dokumentation: Sie berichtet von der sich ausbreitenden Protestwelle nach dem Tod von Mahsa Jina Amini, von Massenverhaftungen und Hinrichtungen, von internen Machtkämpfen, vom Druck der Auslandsopposition und der Ohnmacht vieler Menschen im Land, die trotz ihrer Wut auf das Regime ums tägliche Überleben kämpfen müssen.Über allem steht die Frage, wo sich die Islamische Republik über ein halbes Jahr nach Beginn der Proteste befindet. Ist die Revolution gescheitert? Oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Protestwelle wieder an Schwung gewinnt? Wie wird es weitergehen im Iran?Die "auslandsjournal"-Doku "Frau, Leben, Freiheit - Aufstand gegen die Mullahs" ist im ZDF in der Nacht vom 19. auf den 20. April 2023 Auftakt eines kleinen Schwerpunkts mit vier Dokumentationen zum Thema. "Iran und die Bombe", eine zweiteilige Dokumentation von Klaus Wollscheid, ist mit den Teilen "Vom Partner zum Feind" (1.30 Uhr) und "Auf dem Weg zur Atommacht" (2.15 Uhr) ebenso zu sehen wie "Frau. Leben. Freiheit? Warum die Frauen im Iran so stark sind" von Theresa Breuer.