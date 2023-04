EQS-Ad-hoc: Maternus-Kliniken AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Maternus-Kliniken AG: Verspätung der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2022



18.04.2023 / 17:40 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Verspätung der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2022 Berlin, 18. April 2023 - Der Vorstand der MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft (ISIN DE0006044001, WKN 604400) ist heute zu der Erkenntnis gelangt, dass es aufgrund eines doppelten Personalwechsels an der Spitze des Rechnungswesens während der Arbeiten am Jahres- und Konzernabschluss zu Verzögerungen gekommen ist, die die Einhaltung des ursprünglich geplanten und bekanntgemachten Veröffentlichungstermins am 28. April 2023 für den Geschäftsbericht (mit Konzernlagebericht, -abschluss und -anhang) unmöglich machen. Das Unternehmen strebt eine kurzfristige Veröffentlichung des Geschäftsberichts noch im Mai 2023 an. Der konkrete Termin wird im Finanzkalender (abrufbar unter: www.maternus.de/investor-relations/finanzkalender) bekanntgegeben, sobald er feststeht. Mitteilende Person: Mario Ruano-Wohlers, Vorstand Kontakt:

MATERNUS-Kliniken AG

Französische Str. 53 - 55

10117 Berlin

Mario Ruano-Wohlers

Tel.: +49 (0)30-65 79 80-0

Fax: +49 (0)30-65 79 80-500

E-Mail: investor-relations@maternus.de



