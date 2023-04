Volker Ruhl hat sein Geschäft von der Pike auf bei Banken gelernt, sagt er im Gespräch mit uns. Der M&A-Berater wechselt zum 1. Juni von der historisch eher auf Distressed-M&A fokussierten Boutique Saxenhammer als Managing Director zu Taurus Advisory. Nach Stationen bei der niederländischen NIBC als Head of M&A in Frankfurt (2018-2021) und dem Bankhaus Metzler (2015-2018) kam er vor knapp zwei Jahren zum von Namensgeber Christian Saxenhammer gegründeten Haus (Sitz in Berlin), um die Geschäfte in der Frankfurter Dependence zu leiten. Laut Mergermarket-Daten schloss er 2022 als verantwortlicher MD einen Deal ab. Das deutsche M&A-Team von NIBC wurde inzwischen aufgelöst, wie wir hören.Warum es Ruhl nun erneut weiter zieht? Er wolle größere Transaktionen begleiten: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...