Karl von Rohr hat die DWS darüber informiert, dass er den Aufsichtsratsvorsitz zum 31. Oktober 2023 niederlegen will, wenn sein aktueller Vorstandsvertrag bei der Deutschen Bank ausläuft. Gleichzeitig hat die Deutsche Bank ihn gebeten, bei der diesjährigen Hauptversammlung der DWS am 15. Juni erneut für den Aufsichtsrat zu kandidieren und für die volle reguläre Amtszeit Mitglied des Gremiums zu bleiben.

Der DWS-Aufsichtsrat wird einen geordneten Prozess starten, um in den kommenden Monaten einen neuen Vorsitzenden für den Aufsichtsrat zu bestimmen.

Karl von Rohr ist seit 2018 Vorsitzender des Aufsichtsrats der DWS. Seine erste fünfjährige Amtszeit läuft zur Hauptversammlung am 15. Juni 2023 aus.



