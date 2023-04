DJ Aktien Schweiz legen moderat zu - Sika nach Quartalszahlen sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--An der Schweizer Börse ist es am Dienstag im europaweiten Kontext moderat nach oben gegangen mit den Kursen. Ein stärker als gedacht ausgefallenes Wirtschaftswachstum in China sorgte zunächst für Rückenwind, ehe dann am Nachmittag Gegenwind von der nur knapp behauptet tendierenden Wall Street kam. Dort agierten die Anleger vor dem Hintergrund der gerade anlaufenden Berichtssaison abwartend und vorsichtig. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.359 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 30,63 (Montag: 40,21) Millionen Aktien.

Auf der Gewinnerseite fanden sich Aktien aus dem Finanzsektor, die am Vortag noch unter Gewinnmitnahmen gelitten und am Ende des Tableaus rangiert hatten. Swiss Re waren mit einem Plus von 3,7 Prozent Tagessieger im SMI. Swiss Life erholten sich um 1,2 und Partners Group um 1,1 Prozent. Auch UBS (+0,3%) und Credit Suisse (+1,1%) machten wieder Boden gut. Dass sich die Credit Suisse vor dem Londoner High Court einer 160-Millionen-Dollar-Klage stellen muss, belastete allenfalls leicht. Der Bank, die jüngst mittels einer Übernahme von der UBS gerettet werden musste, werden betrügerische Falschdarstellungen im Zusammenhang mit einem hypothekarisch gesicherten Wertpapiergeschäft vorgeworfen.

An zweiter Stelle im SMI rangierten Sika mit einem Gewinn von 3,6 Prozent. Das Spezialitätenchemieunternehmen hatte Quartalszahlen vorgelegt. Diese enthielten laut Jefferies keine negativen Überraschungen, nachdem der Markt im Vorfeld bereits vorsichtig agiert und Sika selbst schon vor einem schwierigen ersten Quartal gewarnt habe. Dazu sei das Unternehmen zuversichtlich für 2023 im Hinblick auf Umsatz und Marge.

In der zweiten Reihe verteuerte sich der Kurs des Vermögensverwalters GAM Holding um gut 6 Prozent - gestützt von der Spekulation, dass neben anderen Unternehmen auch der Londoner Investmentmanager Liontrust Interesse an einer Übernahme haben soll.

