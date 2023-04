Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Verbund +1,21% auf 79,35, davor 4 Tage im Minus (-5,71% Verlust von 83,15 auf 78,4), Pierer Mobility 0% auf 80,6, davor 3 Tage im Plus (2,03% Zuwachs von 79 auf 80,6), RBI 0% auf 14,28, davor 3 Tage im Plus (2% Zuwachs von 14 auf 14,28), Strabag -1,53% auf 38,7, davor 3 Tage im Plus (2,21% Zuwachs von 38,45 auf 39,3), Fabasoft -2,1% auf 16,35, davor 3 Tage im Minus (-6,3% Verlust von 17,45 auf 16,35). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Amag 35,3 (MA100: 35,6, xD, davor 161 Tage über dem MA100), ATX Prime 1653,25 (MA100: 1649,78, xU, davor 34 Tage unter dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Lenzing (2 Plätze verloren, von 6 auf 8); dazu, Bawag (+2, von 19 auf 17), Österreichische Post (+1, von 7 ...

