Im Rahmen der Partnerschaft hat Rackspace Technology sein Fachwissen mit den weltweit führenden Technologien kombiniert, um das Softwareentwicklungsteam von Connexion bei der Verbesserung sowohl der Beobachtbarkeits- als auch der CICV-Pipeline des Unternehmens entscheidend zu unterstützen. Dadurch konnte Connexion den Code seiner Infrastruktur ohne manuelle Eingriffe in die Produktionsumgebung einbringen.

Connexion hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien, und ist bekannt für seine Plattformen OnTRAC und Connexion. OnTRAC wird von General Motors genutzt, um das größte Mobilitätsprogamm in den USA zu verwalten, und die Connexion-Plattform ist mit OEM-unabhängiger Funktionalität ausgestattet. Ihr Liefermodell konzentriert sich auf die fortlaufende KPI-Überwachung der Initiativen, die zur Umsetzung der strategischen Ziele einer Organisation ergriffen werden.

Angesichts des extrem angespannten Arbeitsmarktes für Cloud-Technologie-Architekten und -Ingenieure hatte Connexion Schwierigkeiten, einige wichtige Positionen in seinem technischen Team zu besetzen, und verbrachte viel Zeit mit der Suche nach internen Mitarbeitern für diese Positionen. Nachdem es schwierig war, diese Ressourcen zu finden, wandte sich Connexion an sein AWS-Team, um Hilfe bei der Lösung dieses Problems zu erhalten.

"Wir haben eine starke strategische Position, von der aus wir unsere branchenführende B2B-Softwareplattform aufbauen können, da einer von fünf Händlern in den USA unsere Software bereits nutzt und wir ehrgeizige Pläne haben, unsere aktive Benutzerbasis zu vergrößern. Wir konnten jedoch nicht die entscheidenden technischen Talente finden, um mit dem Innovationstempo Schritt zu halten, das uns die Skalierung unserer proprietären SaaS-Lösungen ermöglicht hätte", so Tasso Koutsovasilis, COO von Connexion Telematics.

"Die Experten von Rackspace Technology kamen an Bord und wurden zu einer Erweiterung unseres Teams, indem sie den Code unserer Infrastruktur ohne manuelle Eingriffe in unserer Produktionsumgebung bereitstellten. Rackspace Technology hilft uns nicht nur dabei, unsere technischen Ziele zeitnah zu erreichen, die Arbeit ist auch sehr angenehm. Es ist eine echte Zusammenarbeit", fügte Koutsovasilis hinzu.

"Wir haben eine Gap-Analyse durchgeführt und diese Empfehlungen darauf ausgerichtet, den Wachstumspfad von Connexion beizubehalten und weiterhin Best Practices zu pflegen", so Martin Dubé, Vice President, Cloud Asia Pacific & Japan bei Rackspace Technology.

"Die Herausforderung bestand darin, dass die Arbeitsabläufe aus Sicht der Protokollierung und Überwachung nicht beobachtbar waren. Durch den Einsatz von AWS X-ray konnten wir daher eine detailliertere Protokollierung und Überwachung in die Anwendung einführen. Für die Rackspace-CICV-Pipeline haben wir Bit-Bucket verwendet, um den Code zu integrieren, damit das Rackspace-Team seine AWS-Infrastruktur mit Terraform bereitstellen kann. Gemeinsam mit Rackspace Technology als Erweiterung des technischen Teams von Connexion konnte es seine Anwendung verbessern und die Benutzerfreundlichkeit für seine Kunden erhöhen."

Seit der Partnerschaft hat das technische Team von Connexion nun die Freiheit und das Vertrauen, mit einer Gruppe von Experten, die kritische Rollen in ihrem IT-Team übernehmen, den Projektrückstand abzuarbeiten, Entwicklungsprozesse zu rationalisieren und mehr Automatisierung zu schaffen. Letztendlich wird so der Wachstumskurs beibehalten und skaliert.

Über Connexion Telematics Ltd

Connexion Telematics Ltdist Entwickler und Eigentümer von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für die globale Automobilindustrie, insbesondere der Plattformen OnTRAC und Connexion. OnTRAC wird von General Motors (GM) genutzt, um das größte Mobilitätsprogamm (Courtesy Transportation Program, CTP) in den USA (GM) zu verwalten, und die Connexion-Plattform ist mit OEM-unabhängiger Funktionalität ausgestattet.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technologyist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

