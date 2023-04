Paris (ots/PRNewswire) -Atlassian gab heute bekannt, dass Valiantys die Auszeichnung Atlassian Partner of the Year 2022 Cloud Solutions für seinen herausragenden Beitrag und seine Leistungen im Kalenderjahr 2022 erhalten hat. Dazu gehören außergewöhnliche Anstrengungen bei der Entwicklung neuer Geschäfte, Vordenkerrolle und Produkte und Dienstleistungen, die Atlassian ergänzen.Valiantys wurde im Rahmen des jährlichen Atlassian Partner of the Year-Programms für seine kontinuierlichen Bemühungen und seine außergewöhnliche Kundenarbeit ausgezeichnet."Jahr für Jahr bin ich überrascht und erfreut über die innovativen Lösungen und die Leidenschaft, die unsere Partner ihren Atlassian-Kunden entgegenbringen", sagte Ko Mistry, Head of Global Channels bei Atlassian. "Unsere Partner sind führend in der Branche und spielen eine entscheidende Rolle für den anhaltenden Erfolg unserer Kunden. Wir freuen uns, einige unserer Top-Partner ins Rampenlicht zu rücken, die weltweit innovative Lösungen und Atlassian-Services anbieten.""Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung von Atlassian", sagte Lucas Dussurget, CEO von Valiantys. "Valiantys war schon immer führend bei der Entwicklung von Cloud-Lösungen mit Atlassian und hat Kunden über die besten Optionen beraten, die ihnen zur Verfügung stehen. In den letzten zwei Jahren haben wir Hunderte von Migrationen für Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors in der ganzen Welt durchgeführt. Diese Projekte erfordern oft ein tiefes technisches Wissen über die Cloud- und Legacy-Versionen der Atlassian-Produkte sowie ein umfassendes Verständnis der auf dem Atlassian-Marktplatz verfügbaren Apps. Dank unserer gemeinsamen Erfahrung und unseres umfassenden Ansatzes kann Valiantys seinen Kunden den Plan empfehlen, der für ihre unmittelbaren und strategischen Anforderungen nach der Migration am besten geeignet ist, und End-to-End-Implementierungen für ihren anhaltenden Erfolg anbieten."Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an: marketing@valiantys.comInformationen zu ValiantysValiantys ist das führende globale Beratungsunternehmen für Atlassian. Wir beschleunigen die Unternehmenstransformation durch die Digitalisierung von Prozessen und die Modernisierung der Teamarbeit unter Verwendung der besten agilen Methoden und Tools. Unsere technische Expertise bei Atlassian ist unübertroffen und wir unterstützen unsere Kunden über das gesamte Spektrum ihrer Projekte auf diesen Plattformen. Als anerkannter spezialisierter Partner helfen wir Unternehmen, die Time-to-Value mit Agile-at-Scale-, Cloud- und ITSM-Implementierungen zu verkürzen. Da Teamarbeit mehr als nur Tools erfordert, helfen wir, die Lücke zwischen Anwendungen und strategischen Praktiken wie SAFe® und ITIL zu schließen. In den letzten 15 Jahren haben wir mehr als 5.000 Kunden dabei unterstützt, die gewünschten Geschäftsergebnisse durch eine verbesserte Team-Zusammenarbeit in kürzerer Zeit zu erzielen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2055031/Atlassian_Partner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1980997/Valiantys_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valiantys-erhalt-die-auszeichnung-atlassian-partner-of-the-year-2022-cloud-solutions-301798279.htmlPressekontakt:Valiantys Reena Agnihotri - reena.agnihotri@valiantys.com,+1 416-522-2615Original-Content von: Valiantys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166399/5488867