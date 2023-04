Bei Altasciences ist man stolz darauf, das Unternehmen Alzamend Neuro Inc. (Alzamend) bei der Weiterentwicklung einer neuartigen Therapie bei Alzheimer-Demenz zu unterstützen. Altasciences hat nicht nur die klinische Alzamend Phase IIa-Studie mit steigenden Mehrfachdosen (MAD) mit gesunden Studienteilnehmenden durchgeführt, sondern bietet darüber hinaus auch weiterhin Lösungen für klinisches Monitoring, Projektmanagement, Biostatistik, Pharmakokinetik (PK), Bioanalytik und Medical Writing bei der Evaluierung des Produktkandidaten bei Alzheimer-Patienten an.

Die MAD-Studie, die Altasciences in seiner Abteilung für klinische Pharmakologie im kanadischen Montreal durchführen ließ, hatte zum Ziel, die Sicherheit und Verträglichkeit von AL001 bei Mehrfachdosierung unter stabilen Zuständen zu untersuchen, die maximal verträgliche Dosis bei gesunden jungen und älteren Studienteilnehmenden zu ermitteln und Alzamend den nächsten Schritt, die Bestimmung der Dosierung, zu ermöglichen. Dabei handelt es sich um die Dosierung in den geplanten nachfolgenden klinischen Studien der Phase IIa mit Patienten, die an der Alzheimer-Krankheit, einer bipolaren Störung, einer schweren Depression (MDD) oder einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) erkrankt sind.

"Unsere Phase-I-Studie wurde mit Altasciences erfolgreich durchgeführt. Wir freuen uns darauf, diese Kooperation bei unserer Phase-IIa-MAD-Studie fortzusetzen", so Stephan Jackman, Chief Executive Officer von Alzamend. "Wir sind fest davon überzeugt, dass die patentierte ionische Kokristalltechnologie von AL001 ein Behandlungsweg für mehr als 40 Millionen US-Amerikaner sein könnte, die an Alzheimer, an einer bipolarer Störung, an MDD bzw. PTSD erkrankt sind. Wir freuen uns darauf, die ersten Daten im Juni 2023 veröffentlichen zu können und die klinische Entwicklung dieses vielversprechenden potenziellen Therapeutikums voranzubringen."

Die klinischen Daten und die PK-Daten, die im klinischen Teil der MAD-Studie gewonnen wurden, werden derzeit von Altasciences ausgewertet, um die Sicherheit und die Medikamentenwirkung bei gesunden Studienteilnehmenden sowie bei Alzheimer-Patienten zu charakterisieren.

"Altasciences hat es sich zur Aufgabe gemacht, Auftraggeber dabei zu unterstützen, vielversprechende neue Therapien wie AL001 den Menschen, die sie benötigen, schneller bereitzustellen", so Co-Chief Operating Officer Marie-Hélène RaigneauUnsere Mitarbeitenden sind sehr stolz darauf, dass wir bei der Verbesserung der Lebensqualität durch die Entwicklung von Medikamenten eine wichtige Rolle spielen dürfen. Wir freuen uns darauf, unsere wertvolle Kooperation mit Alzamend fortzusetzen."

Altasciences verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung und unterstützt Auftraggeber mit einer durchgängigen Lösung, angefangen bei präklinischen Studien bis hin zum Nachweis der klinischen Wirksamkeit und darüber hinaus.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Unternehmen für integrierte Arzneimittelentwicklungslösungen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Pharmakologie-Studien bietet, einschließlich Formulierungs-, Herstellungs- und Analysedienste. Seit über 25 Jahren begleitet Altasciences die Projekte seiner Kunden, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Rundumlösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Proof of Concept, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle auf konkrete Sponsorenanforderungen zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt seine Sponsoren dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen. Weitere Informationen über Altasciences erhalten Sie unter altasciences.com.

Über Alzamend Neuro

Alzamend ist ein Unternehmen für Biopharmaka in der klinischen Entwicklung, das sich auf die Entwicklung neuartiger Produkte zur Behandlung der Alzheimer-Erkrankung, bipolarer Störungen, schwerer Depressionen und posttraumatischer Belastungsstörungen konzentriert. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, sichere und wirksame Behandlungsmethoden auf schnelle Weise zu entwickeln und zu vermarkten. In der aktuellen Pipeline des Unternehmens befinden sich zwei neuartige therapeutische Medikamentenkandidaten: AL001, ein Präparat der patentierten ionischen Kokristalltechnologie, das Lithium mittels einer therapeutischen Kombination von Lithium, Prolin und Salicylat freisetzt, sowie ALZN002. Bei Letzterem handelt es sich um ein patentiertes Verfahren, bei dem eine durch ein mutiertes Peptid sensibilisierte Zelle als zellbasierter therapeutischer Impfstoff verwendet wird, um die Fähigkeit des Patienten-Immunsystems zur Bekämpfung der Alzheimer-Erkrankung wiederherzustellen. Unsere beiden Produktkandidaten sind gemäß lizenzpflichtiger exklusiver weltweiter Lizenzen von der University of South Florida Research Foundation Inc. lizenziert. Weitere Informationen über Alzamend erhalten Sie unter alzamend.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005097/de/

Contacts:

Julie-Ann Cabana

Altasciences

Tel. +1 514 601-9763

jcabana@altasciences.com