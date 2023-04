Beim US-Elektroautobauer Tesla wird es am morgigen Mittwoch spannend. Am Abend nach US-Börsenschluss veröffentlicht das Unternehmen seine Zahlen für das erste Quartal. Es ist bereits bekannt, dass Tesla in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 422.875 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert hat. Bei der morgigen Zahlenvorlage steht nun vor allem eine Kennziffer im Fokus.

