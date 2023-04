Die neuen Funktionen helfen Unternehmen, Sicherheitslücken besser zu erkennen, Compliance-Berichte und Audits zu erstellen, technische Mängel zu identifizieren und ihre CMDBs zu verbessern

Armis, das führende Unternehmen für Asset-Sichtbarkeit und -Sicherheit, hat heute die Erweiterung des Funktionsumfangs seiner Cybersecurity Asset Attack Surface Management-Lösung (CAASM) bekannt gegeben, die Sicherheitsteams dabei unterstützen, ihre Herausforderungen im Bereich Asset-Sichtbarkeit und -Exposition zu bewältigen. Sicherheitsteams können ihre Sicherheitsposition insgesamt verbessern, indem sie dafür sorgen, dass die Sicherheitskontrollen, der Sicherheitsstatus und die Asset-Exposure umfassend verstanden und behoben werden.

Die unternehmensweite Proliferation von Assets hat die Notwendigkeit von mehr Transparenz erhöht, doch leider werden für die Verwaltung dieser Assets in der Regel verschiedene IT- und Sicherheitslösungen eingesetzt. Die "große Siloisierung" herkömmlicher Tools hat eine fragmentierte Landschaft geschaffen, die weder eine umfassende Transparenz noch eine zentrale Quelle verlässlicher Informationen ermöglicht. Deshalb haben IT- und Sicherheitsteams Schwierigkeiten, den tatsächlichen Asset-Bestand und damit das Ausmaß der Gefährdung und der Risiken zu verstehen und dafür zu sorgen, dass die Richtlinien ordnungsgemäß angewandt, die Risiken gemanagt und die Assets geschützt werden.

"CAASM ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden Strategie für das Management von Angriffsflächen. Unternehmen müssen Asset-zentriert vorgehen mit dem Ziel, einen lückenlosen Überblick über die Landschaft und den Asset-Kontext zu erhalten das ist für das Schwachstellen-Management, die Erkennung von Bedrohungen und die Bewertung der Compliance ganz entscheidend", erläutert Dana Gilboa, Executive Vice President, Product Management. "Armis ist die einzige Lösung mit einer holistischen Strategie für das Angriffsflächenmanagement, die Unternehmen ein vollständiges, einheitliches, zuverlässig und umfangreiches Inventar für alle Assets, Software und Hardware, über alle Gerätetypen hinweg, darunter IT, virtuell, OT, IoMT, IoT und Cloud, bietet."

Armis hat die Funktionen seiner Plattform erweitert, sodass Unternehmen Lücken in den Sicherheitskontrollen erkennen, Compliance-Berichte und -Audits erstellen, technische Schulden identifizieren und ihre CMDBs verbessern können. Zu den neuen Funktionen gehören:

Präzise Inventarisierung : Die einheitliche Asset-Inventarisierung von Armis ermöglicht die Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Quellen, um die realen Umgebungen von Asset zu Asset widerzuspiegeln. Diese Funktion erlaubt auch eine genaue Klassifizierung der verschiedenen Assets, sodass sie leicht zwischen Servern, PCs, Mobiltelefonen und anderen Systemen differenzieren kann.

: Die einheitliche Asset-Inventarisierung von Armis ermöglicht die Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Quellen, um die realen Umgebungen von Asset zu Asset widerzuspiegeln. Diese Funktion erlaubt auch eine genaue Klassifizierung der verschiedenen Assets, sodass sie leicht zwischen Servern, PCs, Mobiltelefonen und anderen Systemen differenzieren kann. Erweiterter Asset-Kontext : Zu jedem Asset werden detaillierte Informationen erfasst, die von verschiedenen Tools abgerufen werden, darunter der Nutzer des Assets, seine Geschäftsanwendungen, alle Softwareanwendungen, die auf dem Asset laufen, Abhängigkeitszuweisung und vieles mehr.

: Zu jedem Asset werden detaillierte Informationen erfasst, die von verschiedenen Tools abgerufen werden, darunter der Nutzer des Assets, seine Geschäftsanwendungen, alle Softwareanwendungen, die auf dem Asset laufen, Abhängigkeitszuweisung und vieles mehr. Unendliche Integrationsoptionen : Hunderte von Integrationen mit bestehenden Tools EDRs, Schwachstellen-Scanner, Cloud-Services, CMDBs, MDMs, Identitätsanbieter und viele mehr. Unsere Partnerschaft mit ServiceNow ermöglicht eine schnelle Verbindung mit der größten CMDB, die das Abrufen und Übertragen von Daten zwischen den Plattformen unterstützt.

: Hunderte von Integrationen mit bestehenden Tools EDRs, Schwachstellen-Scanner, Cloud-Services, CMDBs, MDMs, Identitätsanbieter und viele mehr. Unsere Partnerschaft mit ServiceNow ermöglicht eine schnelle Verbindung mit der größten CMDB, die das Abrufen und Übertragen von Daten zwischen den Plattformen unterstützt. Erweiterte Trend- und Benchmarking-Funktionen : Mithilfe der Plattform können Unternehmen nun ihre eigenen Sicherheitsstandards festlegen und Trends im Zeitverlauf erkennen, um zu gewährleisten, dass die Projektziele erreicht werden.

: Mithilfe der Plattform können Unternehmen nun ihre eigenen Sicherheitsstandards festlegen und Trends im Zeitverlauf erkennen, um zu gewährleisten, dass die Projektziele erreicht werden. Sofort einsatzbereite Berichterstellung und Dashboards : Vorkonfigurierte Berichte und Dashboards für die wichtigsten Anforderungen lassen sich jetzt in Sekundenschnelle erstellen und können sowohl für die Berichterstattung gegenüber der Geschäftsführung als auch für tägliche Aufgaben verwendet werden.

: Vorkonfigurierte Berichte und Dashboards für die wichtigsten Anforderungen lassen sich jetzt in Sekundenschnelle erstellen und können sowohl für die Berichterstattung gegenüber der Geschäftsführung als auch für tägliche Aufgaben verwendet werden. Kurze Time-to-Value : Da der Asset-Bestand die Grundlage für zahlreiche Sicherheitsprobleme darstellt, ist die Cybersecurity Asset Management-Plattform von Armis einfach zu bedienen, sodass Unternehmen ihre Möglichkeiten bereits nach wenigen Minuten vollständig nutzen können. Dank der unkomplizierten Bereitstellungsschnittstellen, der Armis Value Packs und der verbesserten Konsolennavigation ist die Plattform der schnellste Weg, um einen Überblick über alle Assets zu erhalten.

: Da der Asset-Bestand die Grundlage für zahlreiche Sicherheitsprobleme darstellt, ist die Cybersecurity Asset Management-Plattform von Armis einfach zu bedienen, sodass Unternehmen ihre Möglichkeiten bereits nach wenigen Minuten vollständig nutzen können. Dank der unkomplizierten Bereitstellungsschnittstellen, der Armis Value Packs und der verbesserten Konsolennavigation ist die Plattform der schnellste Weg, um einen Überblick über alle Assets zu erhalten. Konfigurierbarer Benutzerzugang: Armis Cybersecurity Asset Management ist ein Tool, das von verschiedenen Sicherheitsteams für ein breites Spektrum an Anwendungsfällen eingesetzt werden kann. Daher können Sie nun den Zugang und die Berechtigungen für alle Teams in Ihrem Unternehmen konfigurieren.

Armis wurde im Gartner® Hype Cycle for Security Operations, 2022, von Andrew Davies als "Sample Vendor" in den Kategorien CAASM und CPS Security ausgezeichnet. Ein kostenloses Exemplar des Berichts ist erhältlich unter: https://www.armis.com/analyst-reports/gartner-report-hype-cycle-for-security-operations/

Weitere Informationen über unser CAASM-Angebot finden Sie unter: https://www.armis.com/solutions/cybersecurity-asset-management/

Gartner, Hype Cycle for Security Operations, 2022, 5. Juli 2022, Andrew Davies

GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Handelsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen des Gartner-Marktforschungsunternehmens und sollten nicht als Tatsachenfeststellung verstanden werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Armis

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, stellt die branchenweit erste vereinheitlichte Asset Intelligence-Plattform bereit, welche auf die neue Bedrohungslandschaft ausgerichtet ist, die durch vernetzte Geräte entsteht. Zahlreiche Fortune 100-Unternehmen vertrauen auf unseren kontinuierlichen Schutz in Echtzeit, um alle verwalteten und nicht verwalteten Assets in den Bereichen IT, Cloud, IoT-Geräte, medizinische Geräte (IoMT), Betriebstechnologie (OT), industrielle Kontrollsysteme (ICS) und 5G mit vollem Kontext zu sehen. Armis leistet passives Cyber-Asset-Management, Risikomanagement und die automatisierte Durchsetzung von Maßnahmen. Es handelt sich um ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

