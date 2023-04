DJ Gerresheimer nimmt mit Kapitalerhöhung brutto 271,6 Mio EUR ein

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Die Gerresheimer AG hat am Dienstag im Rahmen einer am frühen Abend angekündigten Privatplatzierung 3,14 Millionen Aktien zu je 86,50 Euro in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ohne Bezugsrecht ausgegeben. Die neuen Aktien seien mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2021/2022 ausgestattet, teilte das Unternehmen mit. Den Bruttoemissionserlös bezifferte Gerresheimer auf ca. 271,6 Millionen Euro.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung verschaffe Flexibilität, weitere signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen, hatte Gerresheimer bereits zuvor angekündigt. Dabei lege man besonderen Fokus auf "High Value Solutions" und "Medical Devices", einschließlich biologischer Lösungen wie GLP-1-verwandte Behandlungen.

