Herzliya, Israel, und Calgary, Alberta - (18. April 2023) / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das "Unternehmen" oder "Innocan"), ein Pharma-Technologieunternehmen, das insbesondere innovative Plattform-Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt und über ein proprietäres IP-Portfolio verfügt, freut sich, seine geprüften Finanzergebnisse für das zum 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr zu melden.

Weitere Informationen zum Konzernabschluss von Innocan und die dazugehörige Management's Discussion and Analysis (Lagebericht) für das zum 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr können unter www.sedar.com abgerufen werden.

Wichtigste Finanzergebnisse für das zum 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr

- Umsatz - Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 stieg auf ca. $ 2,6 Millionen gegenüber ca. $ 196.000 im Jahr 2021.

- Der Umsatz im 4. Quartal 2022 stieg auf ca. $ 1,135 Millionen gegenüber ca. $ 749.000 im 3. Quartal 2022, was ein Plus von +51 % darstellt. Dieses gesteigerte Umsatzwachstum ist vor allem auf den Umsatzzuwachs bei der Tochtergesellschaft von Innocan, BI Sky Global (Joint Venture von Innocan und Brandzon Co. LTD), zurückzuführen, die sich auf die Entwicklung von Mikromarken im Beauty-Bereich für Plattformen wie Amazon und andere Einzelhandelsmärkte konzentriert.

- Die durchgängige Steigerung des Umsatzes in den letzten zwölf Monaten ist Ausdruck des kontinuierlichen Wachstums und des Vertriebsausbaus des Unternehmens.

Der Vertrieb in den USA über Amazon erhielt die Auszeichnung "Best Seller" in der Kategorie und in den Top 100 im Beauty- und Körperpflegebereich sowie den Status "Most Wished For"; außerdem war eine deutliche Erhöhung bei der Anzahl der Abonnements pro Monat zu verzeichnen, was ca. 10 % der monatlichen Umsätze entspricht.

Der Bruttogewinn stieg auf ca. $ 2,1 Millionen zum 31. Dezember 2022 im Vergleich mit ca. $ 121.000 im Vorjahr, was einen Zuwachs von ca. +$ 2 Millionen bedeutet. Das Unternehmen betrachtet diese erhebliche Steigerung beim Betriebsergebnis als einen bedeutenden Indikator für das Wachstum des Unternehmens.

Der Saldo der Zahlungsmittel lag bei ca. $ 4,9 Millionen zum 31. Dezember 2022, was einen Rückgang von ca. 55 % im Vergleich mit ca. $ 11 Millionen zum Vorjahresende darstellt; Grund waren die anhaltenden Investitionen in die strategischen Ziele des Unternehmens, die zu einer Reihe von bedeutenden Meilensteinen führten, wie nachstehend erläutert.

Roni Kamhi, CEO von BI Sky Global und COO von Innocan Pharma, merkte dazu wie folgt an: "Wir von BI Sky Global sind sehr zufrieden mit den im Jahr 2022 erzielten Fortschritten und gehen weiter voran auf unserem Weg, uns im Beauty-Bereich zu einem weltweit führenden Unternehmen und einer in den USA anerkannten Marke zu entwickeln. Wir haben das Jahr 2022 mit einem unglaublichen Wachstum abgeschlossen, das als starker Ausgangspunkt für 2023 dienen wird. Unsere Kunden umfassen inzwischen eine größere Zahl von Abonnenten, die etwa für 10 % der monatlichen Verkäufe stehen. Wenn wir uns die zukünftigen Entwicklungen von 2023 anschauen, erwarten wir ein anhaltendes Wachstum in der Kategorie Beauty mit neuen Produktlinien sowie einen gesteigerten Absatz."

Wichtigste Unternehmensentwicklungen der jüngsten Zeit

- Innocan setzt weiterhin auf seine CBD-geladene Liposom-Plattform LPT, die eine exakte Dosierung und die kontrollierte Abgabe von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Das Unternehmen zielt auf den Veterinärmarkt als ersten Schritt bei der Lizenzierung und Vermarktung ab, da es diesen als signifikante Chance für das Wachstum im Bereich der Cannabinoid-Therapie erkannt hat.

- Innocan baut sein Patentportfolio mit gezielten Heilprodukten weiter aus, um sich bei Cannabis-basierten Therapeutika als führendes Unternehmen zu positionieren. Damit erschließt sich ein noch größeres Potenzial für Patienten, die eine wirksame Behandlung für chronische Erkrankungen benötigen.

- Innocan arbeitet derzeit an der Expansion des Vertriebs seines Portfolios von Topika in mehrere europäische Länder, unter anderem Finnland, Österreich, Holland, Belgien, die Slowakei und Litauen.

- Im Jahr 2022 steigerte das Unternehmen seinen IP-Umfang in drei Disziplinen: Liposom-Plattform-Technologie (LPT) mit CBD-Liposomen-Cannabinoiden, Exosom-Cannabinoid-Synergismus und hochwertige Hautkosmetik. Innocan Pharma etablierte in diesen Kategorien Patentfamilien mit dem Ziel, Arzneimittelverabreichungsplattformen einzusetzen, um die Wirkung geladener Cannabinoide zu maximieren und Behandlungen für verschiedene Erkrankungen und Beschwerden zu bieten, unter anderem Schmerzreduktion, Dermatologie und vaginale Atrophie.

- Die Wachstumssäulen von Innocan für 2023 umfassen Pre-IND-Meetings für Anwendungen der CBD-Arzneimittelverabreichungsplattform LPT in den Bereichen Tier- und Humanmedizin, die Ausweitung der Vertriebsvereinbarungen für das Segment Consumer Wellness und den Ausbau der Partnerschaften für den Online-Vertrieb.

- Erweiterte Updates zum Unternehmen sind in unserem aktualisierten Bericht zur Geschäftslage enthalten.

Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma, nahm dazu wie folgt Stellung: "Wir sind unglaublich stolz auf unsere Fortschritte in diesem Jahr. Wir haben zentrale Meilensteine in den Bereichen Finanzen und Wissenschaft sowie in unserem IP-Portfolio erreicht. Wenn wir auf das kommende Jahr blicken, wollen wir uns ehrgeizige Ziele setzen, und wir sind entschlossen, diese zu erreichen. Dazu gehören Pre-IND-Meetings für Anwendungen der CBD-Arzneimittelverabreichungsplattform LPT in den Bereichen Tier- und Humanmedizin, die Ausweitung der Vertriebsvereinbarungen für das Segment Consumer Wellness und der Ausbau der Partnerschaften für den Online-Vertrieb."

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die das Potenzial hat, eine hochgradig synergistische Wirkung von regenerierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften zu entfalten, die auf das zentrale Nervensystem (ZNS) wirken. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+15162104025+

+972-54-3012842

+442037699377

mailto:info@innocanpharma.com

Dr. Eva Reuter

Investment Relation - Deutschland

+49-69-1532-5857

mailto:e.reuter@dr-reuter.eu

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über Forschung und Entwicklung, Kooperationen, die Einreichung möglicher Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, das mögliche Erreichen zukünftiger behördlicher Meilensteine, das Potenzial für die Behandlung von Krankheiten und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, erforderliche behördliche Genehmigungen und den Zeitplan für den Markteintritt, sind zukunftsorientierte Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Informationen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen bezüglich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen oder Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; staatliche und behördliche Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden; sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Konkurrenten. Es gibt auch Risiken, die mit dem Produktvertrieb verbunden sind, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten, das Ausbleiben der erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder das Ausbleiben, diese rechtzeitig zu erhalten) und der Verfügbarkeit von Vorprodukten und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Eintritt in die Märkte kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder der Notwendigkeit zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Infolge des Vorstehenden sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hinsichtlich des erwarteten Startzeitpunkts des Produktvertriebs verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70155Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70155&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45783P1027Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.