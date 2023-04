Früher ein stolzer Autohersteller, kam für Lancia im Jahr 2017 das Aus in Deutschland und - bis auf Italien - in Europa. Nun planen die Italiener das große Comeback und setzen dabei auf elektrische Modelle mit hohen Reichweiten. Dass Lancia den europäischen Markt zurückerobern möchte, ist schon seit einigen Monaten bekannt. So hatte die italienische Kultmarke im November 2022 mit einem neuen Logo und einer klaren Designvision "die neue Ära von Lancia" eingeläutet und bekannt gegeben, dass Lancia zu einer rein elektrischen Premiummarke aufgebaut werden ...

