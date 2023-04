CSG (NASDAQ: CSGS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Gewinner der TM Forum Catalyst Awards 2023 ausgewählt wurde. Mit den Awards werden die erfolgreichsten Innovationen der Telekommunikationsbranche, Proof-of-Concepts für Industriestandards und der Einfluss auf Nachhaltigkeitsziele ausgezeichnet. Das in Zusammenarbeit mit Microsoft, Nokia und Vodafone durchgeführte Projekt Channels Markets Phase II von CSG wurde als Outstanding Catalyst for Business Impact (Herausragender Katalysator für Geschäftsauswirkungen) ausgezeichnet.

"Dynamische Marktplätze bieten viele Möglichkeiten für CSPs in B2B- und B2B2X-Sektoren, in denen die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zur neuen Währung für den Erfolg geworden ist", sagte Greg Tilton, VP of Catalog, Quote Order, CSG. Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung, weshalb sich CSG mit Microsoft, Nokia und Vodafone zusammengetan hat, um CSPs die Möglichkeit zu geben, neue Marktsegmente jenseits der Konnektivität zu erobern und zu florieren. Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung zu erhalten, und ich möchte mich bei unseren Partnern für den Erfolg bedanken, den wir mit dem TM Forum Channel Markets Phase II Catalyst erzielt haben."

Das Catalyst-Projekt beweist die Fähigkeiten der TM Forum Open APIs zur Unterstützung von Anbietern innerhalb und außerhalb eines B2B2X-Ökosystems über alle Kanäle hinweg. Es vereinfacht die Schaffung von dynamischen B2B2X-Marktplätzen, so dass CSPs nahtlos Produkte bündeln und vermarkten können, die die leistungsstarken Fähigkeiten von Drittanbietern nutzen. Dank seines Zero-Code-Designs ermöglicht er außerdem eine schnellere Markteinführung und bietet damit einen Wettbewerbsvorteil in einem dynamischen Umfeld. In dieser zweiten Phase des Catalyst werden neue konfigurierbare Komponenten für die TM Forum Open APIs mit vier Hauptzielen eingeführt:

Beseitigung von Katalogbarrieren, um leistungsstarke neue B2B2X-Geschäftsmodelle zu erschließen.

Einführung konfigurierbarer domänenspezifischer Dienstespezifikationen zur Unterstützung von Konnektivitäts- und Nicht-Konnektivitätsdiensten, die CSPs hinzufügen möchten.

Entwicklung eines API-gestützten Modells für die Koexistenz von unterstützten und selbstverwalteten Kanälen.

Schaffung einer Null-Code-Entwurfszeit und Nachweis kommerziell tragfähiger Laufzeit-Erfahrungen.

"CSPs brauchen heute Partner, um ihre Angebote zu verbessern, ihr Wachstum voranzutreiben und sich auf die immer wettbewerbsintensivere Zukunft vorzubereiten", sagte Keith Sutton, CTO Media and Communications Service Line, Industry Solutions Transformation, Microsoft. "Unser Katalysatorprojekt mit CSG, Nokia und Vodafone bietet eine End-to-End-Lösung, die nicht nur die Kosten senkt und die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt, sondern es CSPs auch ermöglicht, bei ihren Kundeninteraktionen flexibler und zukunftsorientierter zu sein. Es ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement, Akteure der Telekommunikationsbranche beim Aufbau neuer digitaler Marktplätze zu unterstützen, um heute erfolgreich zu sein und gleichzeitig ihr zukünftiges Wachstum voranzutreiben."

Das TM Forum gab während der Digital Transformation World Asia die Gewinner der Catalyst Awards bekannt. In Anerkennung der Innovation und des Einflusses seiner Mitglieder in der Branche zeichnete das TM Forum insgesamt vier Catalyst-Proof-of-Concept-Projekte als "Outstanding Catalysts" für ihre bedeutenden Beiträge zur Beschleunigung der digitalen Transformation in der Branche aus.

