Größere Überraschungen gab es an den Märkten am Montag nicht zu sehen und die Bullen gönnten sich erst einmal eine kleine Pause. Der DAX musste zwar letztlich leicht abgeben, blieb aber auf hohem Niveau und hat Höchststände weiterhin fest im Blick. Beim Blick auf die Einzeltitel ergibt sich derweil ebenfalls ein gewohntes Bild.Einmal mehr fand sich TUI (DE000TUAG505) dabei auf der Verliererseite mit Kursverlusten in Höhe von 2,4 Prozent. Einen konkreten Grund dafür gab es abseits der allgemeinen Skepsis gegenüber dem ...

