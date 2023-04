Paid Competitive Gaming (PCG) ist eine relativ neue Form des Spielens und entwickelt sich zu einem der am schnellsten wachsenden Spielsegmente. PCG weist voraussichtlich von 2021 bis 2024 eine CAGR von 31,9 auf, verglichen mit der gesamten mobilen Gaming-Industrie von 4,9 %.

Bis 2024 wird der weltweite Markt für mobiles Gaming einen Umsatz von 113 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei PCG einen Anteil von 14 (gegenüber 7 im Jahr 2021) ausmachen und bis 2024 weltweit 16 Milliarden US-Dollar umsetzen wird.

Diese Ergebnisse sind Teil eines Berichts, der von Newzoo und MPL veröffentlicht wurde und als erster Bericht seiner Art Einblicke in das aufstrebende PCG-Segment bietet.

Der Bericht basiert auf einer Beratungsanalyse von Newzoo und einer maßgeschneiderten Verbraucherstudie, die von Newzoo in 12 wichtigen Gaming-Märkten mit insgesamt 24.562 Befragten durchgeführt wurde. Diese Märkte stellen einen bedeutenden Anteil der Gaming-Industrie dar.

PCG bietet ein neues Monetarisierungsmodell, das über die traditionellen Wege wie kostenpflichtige Premium-Apps, In-App-Käufe und In-App-Werbung hinausgeht.

Die wichtigsten Märkte für PCG sind die USA, Indien, Mexiko, Großbritannien und Deutschland.

Die Spieleindustrie erlebt den Aufstieg eines aufregenden, neuen Segments: Paid Competitive Gaming oder PCG. Laut einem neuen Bericht mit dem Titel "Global Paid Competitive Gaming Report 2023", wird der PCG-Markt bis 2024 voraussichtlich 16 Milliarden US-Dollar erreichen. Mit einer erwarteten CAGR von 31,9 von 2021 bis 2024 wächst er 6 Mal schneller als der gesamte globale Markt für mobiles Gaming, der bis 2024 bei einer CAGR von 4,9 voraussichtlich 223 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Der Bericht, der in Zusammenarbeit zwischen Newzoo, dem weltweit führenden Anbieter von Videospiel- und Gamer-Daten, und MPL entstanden ist, beschreibt den Aufstieg des vielversprechenden Gaming-Segments und die Trends in diesem Bereich. Der Bericht basiert auf einer Beratungsanalyse von Newzoo und einer maßgeschneiderten Studie, die das Unternehmen im Jahr 2022 unter 24.562 Befragten in 12 der größten Gaming-Märkte durchgeführt hat.

Seit der Einführung des Pay-to-Play-Modells in den 1970er Jahren und des darauf folgenden Free-to-Play-Modells in den 2000er Jahren hat die Spieleindustrie einen Paradigmenwechsel vollzogen. Heute gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, Spiele zu monetarisieren: Subscription Services, Rewarded Ads, Play Earn und PCG.

"Dieser Wandel unterstreicht, dass Publisher neue und innovative Modelle einführen, während die Spieler neue und originelle Formen der Interaktion mit ihren Lieblingsspielen erwarten", sagt Tony Habschmidt, Head of Consulting bei Newzoo, und fügt hinzu: "PCG ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Dieses Modell konzentriert sich darauf, den Spielern die Möglichkeit zu bieten, ihre Erfahrungen mit und durch andere Spieler zu monetarisieren und sich so für ihre Fähigkeiten zu belohnen. PCG wird die Branche demokratisieren und neu definieren, indem auch neue Spieler aus traditionellen Spielformen und angrenzenden Unterhaltungsbereichen wie Sport und sozialen Medien angezogen werden."

PCG stellt eine neuartige Wettbewerbserfahrung für normale Spieler dar, die ihnen unzählige Möglichkeiten bietet, in Geschicklichkeitsspielen mit niedrigen bis hohen Einsätzen gegen andere Spieler auf der ganzen Welt anzutreten jenseits der traditionellen Spiele. Über Preispools mit echtem Geld können die Spieler ihre Spielfähigkeiten zu Geld machen, wobei effektives Skill-Matching für ein faires und konkurrenzfähiges Spielfeld für alle Teilnehmer sorgt.

Highlights des Berichts:

Führende PCG-Märkte

Die USA, Indien, Mexiko, Großbritannien und Deutschland werden voraussichtlich die wichtigsten Märkte für PCG sein. Die USA, der derzeit größte Gaming-Markt der Welt, sind mit einem geschätzten Wert von 3 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auch bei PCG führend. Der Markt wird voraussichtlich mit einer CAGR von 29,4 wachsen und bis 2024 ein Volumen von 6,6 Milliarden Dollar erreichen (was 33 des gesamten Marktes für mobiles Gaming entspricht). Indien ist der zweitgrößte PCG-Markt und wird bis 2024 voraussichtlich auf 3,5 Milliarden Dollar anwachsen. Indien und Mexiko sind mit einer CAGR von 33,3 bzw. 32,0 die PCG-Märkte mit dem schnellsten Wachstum. Großbritannien und Deutschland verzeichnen ein Wachstum von 21,9 bzw. 20,6 %.

Mobile Geräte werden die dominierende Plattform für Spiele bleiben

Der mobile Bereich ist das größte und am schnellsten wachsende Gaming-Segment, sowohl was die Spielerzahlen als auch die Einnahmen betrifft. Im Jahr 2021 verzeichnete die Branche 2,8 Mrd. mobile Spieler, die mehr als 50 des weltweiten Spieleumsatzes beisteuerten, und es wird prognostiziert, dass der Markt bis 2024 mit 3,1 Mrd. Spielern auf 113,0 Mrd. US-Dollar anwachsen wird. Die Zahl der PC-Spieler lag 2021 bei 1,4 Mrd. und wird bis 2024 voraussichtlich auf 1,5 Mrd. ansteigen. Die Zahl der Konsolenspieler lag 2021 bei 871 Mio. und wird bis 2024 voraussichtlich auf 943 Mio. ansteigen. Das plattformübergreifende Gaming ist sehr beliebt, wobei es zu erheblichen Überlappungen zwischen den Plattformen kommt. Newzoo schätzt, dass es bis 2024 weltweit über 3 Milliarden Spieler geben wird.

Spieler, die an kostenpflichtigen, wettbewerbsorientierten Spielen teilnehmen, zeigen bestimmte Verhaltensweisen, die sie von traditionellen Spielern unterscheiden:

Skill-Gamer sind engagierter als traditionelle Gamer: Skill-basierte Gamer verbringen mehr Zeit mit Handyspielen (4,6 bis 6,2 Stunden pro Woche) und haben mehr Spiele-Apps installiert (durchschnittlich 6,0 bis 7,6) als traditionelle Gamer (durchschnittlich 3,5 bis 5,3 Stunden pro Woche und 4,4 bis 6,1 Apps). Hohe Wahrscheinlichkeit für das Spielen von Skill-basierten Games bei traditionellen Spielern Ein erheblicher Teil der traditionellen Spieler (15 bis 48 %) wird in Zukunft wahrscheinlich Skill-basierte Games spielen, und viele von ihnen wollen innerhalb eines Monats damit beginnen. Spieler erwarten, dass sie langfristig mehr Geld für PCG ausgeben werden: Indische Spieler sind dazu am ehesten bereit (58 %), gefolgt von Spielern in den USA und Brasilien (jeweils mit 51 %). Skill Gaming ist von Natur aus sehr wechselhaft, aber viele Spieler kehren zurück: Viele abgewanderte Spieler kehren innerhalb eines Jahres zurück, vor allem in Lateinamerika und Indien, wo fast die Hälfte der Skill-Based-Gamer plant, solche Spiele in den kommenden drei Jahren zu spielen.

Die Verbreitung von Smartphones und 5G wird neue Zielgruppen erschließen

Laut Prognosen des Global Games Market Report von Newzoo (Update von April 2022) wird die Zahl der weltweiten Smartphone-Nutzer bis 2024 um 45 von 2,9 Milliarden auf 4,8 Milliarden steigen. Dieses Wachstum wird durch erschwingliche Smartphones, insbesondere Android-Geräte, in den Schwellenländern vorangetrieben, die einen leichteren Zugang zu Spielen ermöglichen. Darüber hinaus werden die höheren Geschwindigkeiten der 5G-Technologie das Gameplay verbessern und Cloud-Gaming unterstützen. Bis 2024 werden etwa 2,4 Milliarden bzw. 37,4 der prognostizierten 6,4 Milliarden aktiven Smartphones 5G-fähig sein.

Über die MPL:

Die Mobile Premier League (MPL) ist die weltweit führende mobile eSports- und digitale Gaming-Plattform. Sie ermöglicht es den Nutzern, an kostenlosen und kostenpflichtigen Wettbewerben in mehr als 60 Spielen aus verschiedenen Kategorien teilzunehmen, darunter Fantasy-Sport, Sportspiele, Rätsel-, Freizeit- und Brettspiele. Die MPL wurde 2018 gegründet, veranstaltet hunderte Millionen Turniere pro Monat und genießt das Vertrauen von über 90 Millionen registrierten Nutzern in Asien, Europa und Nordamerika. Weitere Informationen über die MPL finden Sie unter www.mpl.live.

Über Newzoo

Newzoo ist der weltweit führende Anbieter von Videospiel- und Gamer-Daten. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und umfassender Marktexpertise bietet es Daten, Tools und Beratung, um Unternehmen zu helfen, im Gaming-Bereich erfolgreich zu sein. Zu den Produkten des Unternehmens gehören detaillierte Daten auf Spielebene, Spielerforschung und Prognosen für den globalen Gaming-Markt. Darüber hinaus bietet es maßgeschneiderte Dienstleistungen an, unter anderem kundenspezifische Forschung und Beratung. Die Daten von Newzoo werden von über 200 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt, darunter die größten Spieleentwickler und -herausgeber, Tech-Giganten und Verbrauchermarken.

Über den Bericht

Dieser globale Branchenbericht über Paid Competitive Gaming wurde gemeinsam von Newzoo und der Mobile Premier League erstellt. Ziel dieses Berichts ist es, das Verständnis für die Paid Competitive Gaming-Branche zu vertiefen und gemeinsame Diskussionen über die Entwicklung des Gaming-Sektors zu fördern. Zu den Hauptquellen des Berichts gehören der Newzoo Global Games Market Report (April 2022) und eine von Newzoo im Jahr 2022 durchgeführte Verbraucherforschungsstudie mit 24.562 Befragten in 12 der größten Gaming-Märkte: USA, Indien, Mexiko, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Brasilien, Taiwan, Philippinen, Australien und Schweden.

