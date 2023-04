Die US-Aktienmärkte sind am Dienstag nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 33.976,63 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,09 Prozent auf 4.154,87 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,03 Prozent auf 13.091,79 Punkte.Etwas getrübt wurde die Stimmung an der Wall Street von uneinheitlichen Geschäftszahlen einiger US-Banken. So lief es bei Goldman Sachs zum Jahresauftakt angesichts eines schwachen ...

