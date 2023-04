SYNESIS bietet vollständige Transparenz für mobile 5G-Netzwerke

TOYO Corporation (TOKYO:8151), führende Test-Firma und führender Messgerätehersteller, gab heute bekannt, dass das Mobilgerät SYNESIS 100GbE an Rakuten Symphony UK LTD ausgeliefert wurde, um die Netzwerk-Datenpaket-Transparenz für das Rakuten Open RAN Customer Experience Center im Vereinigten Königreich zu gewährleisten. Das Kundenerlebniszentrum wird die Open RAN Interoperabilitätsprüfung zur Verbesserung der Technologieübernahme in Europa und im Nahen Osten unterstützen.

Da die Anforderungen an mobile Netzwerke variieren, ermöglicht die Open RAN Technologie nun den Aufbau von Multi-Lieferanten-Netzwerken, die Telekommunikationsanbieter in die Lage versetzen, die Netzwerkausrüstung flexibel beschaffen und den Netzwerk-Aufbau optimieren zu können. Zur Unterstützung der Telekommunikationsanbieter bietet das Rakuten Open RAN Customer Experience Center ein Testumfeld mit der neuesten Netzwerkausrüstung, um die Open RAN Interoperabilität zu validieren, sowie für die Veranstaltung von Stakeholder-Workshops in Zusammenhang mit 5G und darüber hinaus.

SYNESIS von TOYO Corporation ist das branchenweit führende Datenpaket-Erfassungsgerät, das in der Lage ist, selbst den 100-GbE-Datenverkehr in Solid-State-Laufwerke (SSD) ohne Paketverluste erfassen und speichern zu können. Diese Lösung unterstützt eine sorgfältige Prüfung und trägt auf diese Weise zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Qualität von Open RAN Netzwerken bei.

"Das Rakuten Open RAN Customer Experience Center wird als ein europäisches Testbed für die Open RAN Interoperabilität dienen und unterstützt die Verbesserung intelligenter und sicherer 5G-Netzwerke in Europa und im Nahen Osten sowie die Diversifizierung von Telekommunikationslieferketten. Wir unterstützen die Betreiber bei der Bereitstellung von fortschrittlichen Technologielösungen, die maßgeschneidert für O-RAN-Spezifikationsanforderungen im Rahmen unserer Bestrebungen zur Überprüfung der Open RAN Interoperabilität sind. Die tragbaren SYNESIS-Erfassungsgeräte von TOYO stellen eine ideale Lösung dar, die in der Lage ist, jedes einzelne Datenpaket ohne Verlust über unsere 100-GbE- und 25-GbE-Links zur Verifizierung der Interoperabilität aufzuzeichnen", so Nastasi Karaiskos, Managing Director, Rakuten Symphony UK.

Entscheidende SYNESIS-Vorteile

SYNESIS ist ein Hochleistungserfassungs- und Analysegerät für 1G/10G/25G/40G/100G Ethernet-Schnittstellen mit anhaltend hohen Datenraten von bis zu 200 Gbps.

Erfassungstechnologie ohne Leistungseinbuße: Erfassung und direktes Streaming von hohem Datenverkehrsaufkommen zur Speicherung ohne Paketverluste

Erfassung und direktes Streaming von hohem Datenverkehrsaufkommen zur Speicherung ohne Paketverluste Hochgeschwindigkeitsextraktion: Reduzierung der Zeit, um Datenpakete durch Speicherung von Index-Informationen zu extrahieren

Reduzierung der Zeit, um Datenpakete durch Speicherung von Index-Informationen zu extrahieren Tragbare Geräte und Verteilungsmodelle: Für 1G/10G/25G/40G/100G

SYNESIS-Onlinequellen

