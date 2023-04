EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

GRAZ, 19. APRIL 2023.Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ und HydrogenPro, ein führender Anbieter von Technologien und Systemen für grünen Wasserstoff, sind eine Partnerschaft eingegangen, um gemeinsam die Fertigung und Montage von Elektrolyseuren für den europäischen Markt auszubauen.



Die Zusammenarbeit verbindet das Know-how von HydrogenPro im Bereich der Technologie für alkalische Hochdruck-Elektrolyseure (AEL) mit der Kompetenz von ANDRITZ in der Fertigung und Montage. Diese nicht-exklusive Partnerschaft wird es ANDRITZ ermöglichen, die Technologie von HydrogenPro in sein EPC-Angebot an Lösungen für grünen Wasserstoff aufzunehmen. HydrogenPro als rasch wachsendes, global tätiges Unternehmen wird dadurch in der Lage sein, dem europäischen Markt sein Angebot an Technologien für grünen Wasserstoff schneller zur Verfügung zu stellen.



Sami Pelkonen, Executive Vice President Green Hydrogen, ANDRITZ-GRUPPE, erklärt: "ANDRITZ will ein weltweit führender Anbieter von kompletten Anlagen und Lösungen für die Produktion von grünem Wasserstoff auf Basis verschiedener Elektrolyse-Technologien werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HydrogenPro. Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Elektrolyse-Kapazitäten zu erhöhen, um den Aufbau der grünen Wasserstoffwirtschaft in Europa zu unterstützen. Unser Know-how im Anlagenbau und bei schlüsselfertigen Projekten wird uns dabei helfen, komplette Projekte für unsere Kunden erfolgreich umzusetzen."



Tarjei Johansen, CEO von HydrogenPro, fügt hinzu: "Diese strategische Partnerschaft erschließt ein bedeutendes Potenzial, da sie unser bahnbrechendes Elektrolyseur-Design und unser Fachwissen über die zugrundeliegenden Technologien mit der operativen Kompetenz und Erfahrung von ANDRITZ als EPC-Lieferant kombiniert. HydrogenPro hat sich das Ziel gesetzt, innerhalb von fünf Jahren mehr als 5 GW Elektrolyse-Kapazität bereitzustellen. Diese Partnerschaft ist für uns auch ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels. Wir freuen uns darauf, auf der Zusammenarbeit mit ANDRITZ aufzubauen."



