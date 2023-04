Netflix meldete am Dienstagabend die Ergebnisse für das erste Quartal 2023. Doch was bringen die Ergebnisse und was bedeuten diese für Aktionäre? Die Aktie von Netflix stand kurz nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstagabend massiv unter Druck und verlor in der Spitze rund sieben Prozent. Doch was sind die Gründe für den Abverkauf? Und warum holte die Netflix-Aktie alle Verluste in der Folge wieder auf? Quartalszahlen enttäuschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...