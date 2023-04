DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PNE - Beendete Gespräche über einen Anteilsverkauf durch den Großaktionär sowie eine enttäuschend aufgefasste Prognose für 2023 haben den Aktienkurs des Windparkprojektierers seit Ende 2022 nahezu halbiert. Der Vorstandschef Markus Lesser verteidigt den vorsichtigen Ausblick. Ergebnissprünge werden ab 2025 erwartet. "Das EBITDA wird verglichen mit der Entwicklung der vergangenen Jahre sehr viel höher ausfallen", kündigte der Manager im Interview an. (Börsen-Zeitung)

NOKERA - Das auf seriellen Wohnungsbau spezialisierte Start-up Nokera hat in einer Finanzierungsrunde knapp 200 Millionen Euro von zwei Investoren eingesammelt. Das bestätigte Nokera-Gründer Norbert Ketterer dem Handelsblatt. Die Finanzierungsrunde bewertet das Unternehmen mit Sitz in Rüschlikon bei Zürich mit 1,1 Milliarden Euro. Damit zählt Nokera, Trikotsponsor des FC Zürich, als "Einhorn" in der Start-up-Szene. Einer der Investoren ist nach Handelsblatt-Informationen Athos, die Vermögensverwaltung der Unternehmerfamilie Strüngmann, bekannt unter anderem als frühe Investoren des Coronaimpfstoff-Erfinders Biontech. (Handelsblatt)

ASML - Im geopolitischen Ringen um Exportbeschränkungen soll der Chipmaschinenhersteller ASML in Kürze einen konkreten Bescheid bekommen, was er nach China liefern darf. "Wir sind dabei, eine Regelung zu treffen, in der Klarheit gegeben wird", sagte die niederländische Wirtschaftsministerin Micky Adriaansens. "Wir werden demnächst eine Exporterlaubnis veröffentlichen, ich erwarte das für Juli." Die USA wollen China von westlicher Hochtechnologie abschneiden und bewegen die Niederlande dazu, ASML die Ausfuhr von mehr Maschinen als bisher zu untersagen. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2023 00:58 ET (04:58 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.