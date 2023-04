Das Instrument 27MB GB00BNR5MZ78 MELR IN PLC LS-,076190476 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.04.2023The instrument 27MB GB00BNR5MZ78 MELR IN PLC LS-,076190476 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.04.2023 and ex capital adjustment on 20.04.2023Das Instrument OSXC LU0876440578 OSS.R.W.E.C. UC.ETF 1CEO ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.04.2023The instrument OSXC LU0876440578 OSS.R.W.E.C. UC.ETF 1CEO ETF is traded cum capital adjustment on 19.04.2023 and ex capital adjustment on 20.04.2023Das Instrument OIC NL0010558797 OCI N.V. EO 0,02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.04.2023The instrument OIC NL0010558797 OCI N.V. EO 0,02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.04.2023 and ex capital adjustment on 20.04.2023Das Instrument BWGA CH0315966322 BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.04.2023The instrument BWGA CH0315966322 BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.04.2023 and ex capital adjustment on 20.04.2023Das Instrument TEN CH0012100191 TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.04.2023The instrument TEN CH0012100191 TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.04.2023 and ex capital adjustment on 20.04.2023Das Instrument A31 DK0060477263 ASETEK A/S DK -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.04.2023The instrument A31 DK0060477263 ASETEK A/S DK -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.04.2023 and ex capital adjustment on 20.04.2023Das Instrument 4O7 CH0038285679 ORASCOM DEVEL.NA.SF 5 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2023The instrument 4O7 CH0038285679 ORASCOM DEVEL.NA.SF 5 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.04.2023Das Instrument 0FF BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD DL 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.04.2023The instrument 0FF BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD DL 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.04.2023 and ex capital adjustment on 20.04.2023Das Instrument DU9 GB00BF345X11 SUPERM.INC.REIT LS-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.04.2023The instrument DU9 GB00BF345X11 SUPERM.INC.REIT LS-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.04.2023 and ex capital adjustment on 20.04.2023Das Instrument TNTC NL0009739416 POSTNL N.V. EO -,08 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.04.2023The instrument TNTC NL0009739416 POSTNL N.V. EO -,08 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.04.2023 and ex capital adjustment on 20.04.2023