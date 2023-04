The following instruments on XETRA do have their first trading 19.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.04.2023Aktien1 AU000000SUH8 Southern Hemisphere Mining Ltd.2 US3205175017 First Horizon Corp.3 NO0010262686 GC Rieber Shipping ASA4 CA2386611024 DAVIDsTEA Inc.5 CA13646K1084 Canadian Pacific Kansas City Ltd.Anleihen/ETP1 FR001400HJE7 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE2 DE000NLB4R25 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-3 XS2600248335 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC4 XS2600246552 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC5 XS2610788569 Cargill Inc.6 CH1264414322 Commerzbank AG7 XS2613667976 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.8 US95000U3D31 Wells Fargo & Co.9 XS2615183501 Eurogrid GmbH10 DE000HLB48N7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB47B4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB47N9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 CH1135202179 21Shares Crypto Basket 10 ETP