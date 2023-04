Die, wenngleich sehr vorsichtige, Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ging auch am Dienstag weiter. Zeitweise erreichte der DAX ein erneutes Jahreshoch bei 15.916 Punkten. Dieses Niveau konnte er nicht ganz halten, verbuchte dennoch ein deutliches Plus zum Handelsende. Dabei wurden die Kurse einerseits von den unerwartet gut ausgefallenen BIP-Zahlen im ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...