Die Bären behalten am deutschen Aktienmarkt vorerst die Oberhand. Der DAX hat seine Talfahrt am Dienstag fortgesetzt und musste den vierten Handelstag in Folge Verluste hinnehmen. Obwohl der deutsche Leitindex zunächst zulegen konnte, sorgten am Nachmittag Inflationsdaten aus den USA für Ernüchterung bei den Anlegern. Die anfänglichen Gewinne waren schnell dahin. Unternehmensseitig machen BMW, Ceconomy, Fuchs, Hypoport, Infineon und Thyssenkrupp Nucera auf sich aufmerksam.

Den vollständigen Artikel lesen ...