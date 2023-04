Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/44: Alarmsignal Verbund und Ärger am Börsentag WienDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/44 geht es um den Sündenfall der Politik beim Verbund, der die Aktie vom Handelsvolumen her (Insti Hands Off) geschädigt hat und zudem gefährliche Türen aufgemacht hat, Florian Beckermann hat dazu Input, was die Banken betrifft. News gibt es zu Wienerberger und Strabag bzw. Research zu Polytec, Verbund, FACC, Erste Group, Semperit. Das Aktienturnier bleibt ...

