Die Inflation in Großbritannien erweist sich als hartnäckiger als gedacht. Während viele andere Länder bereits spürbare Rückgänge in den Teuerungsraten verzeichnen, steigen die Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich weiter zweistellig. Lebensmittel und Dienstleistungen waren die Preistreiber im März. Damit rückt die Geldpolitik und ihr weiterhin notwendiger Kampf gegen steigende Preise wieder in den Fokus der Anleger. ...

