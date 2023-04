Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die ZEW-Umfrage hat zwar etwas enttäuscht, da aber das zuvor gemeldete Q1-Wachstum in China ermutigend war, ist die Konjunkturzuversicht erhöht und Spekulationen auf steigende Zinsen bleiben gefestigt, so die Analysten der Helaba.Die Kurse am Rentenmarkt würden auf ermäßigtem Niveau konsolidieren, während sich der Euro etwas habe erholen können. Der deutsche Aktienmarkt habe ebenfalls zugelegt und ein neues Impuls- und Jahreshoch markiert. ...

