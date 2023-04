Hannover (www.anleihencheck.de) - Ohne klare Richtung präsentierten sich die Anleihemärkte, so die Analysten der Nord LB.Während deutsche Bundesanleihen geringfügige Kursverluste ausgewiesen hätten, hätten US-Anleihen etwas zugelegt.Ganz so viel Spannendes stehe heute wahrlich nicht auf der Agenda. Die Verbraucherpreise in Großbritannien würden im März nun auch langsam den zweistelligen Bereich verlassen - na immerhin. Da die Verbraucherpreise aus der Eurozone für den Berichtsmonat März in bereits vorläufiger Version vorlägen, würden die heutigen endgültigen Daten bestimmt keine Maus vor dem Ofen hervorlocken. Da könne man schon eher mal auf die Vorträge der beiden EZB-Notenbankmitglieder am Nachmittag achten. Das Highlight dürfte dann wohl der am Abend zur Veröffentlichung anstehende US-Konjunkturbericht (Beige Book) darstellen. (19.04.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...