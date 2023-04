Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - In den letzten zehn Jahren bewegten wir uns in einem Umfeld niedriger oder sogar negativer Zinsen, so Victoire Dubrujeaud, Credit Fund Manager bei La Française AM.Die einzige Möglichkeit, positive Renditen zu erzielen, habe darin bestanden, höhere Risiken einzugehen und Aktien gegenüber festverzinslichen Anlageklassen zu bevorzugen. Eines der Hauptargumente für Investitionen in die Aktienmärkte sei das bekannte Motto "There is no alternative" (TINA) gewesen. Aufgrund höherer Zinsen und der Inflation seien die Carry-Möglichkeiten in letzter Zeit auf ein Niveau gestiegen, das man seit Jahren nicht mehr gesehen habe - insbesondere im Vergleich zu den Dividendenrenditen von Aktien. Der Markt für festverzinsliche Wertpapiere werde im Vergleich zu Aktien wieder wettbewerbsfähiger, weshalb man vor allem im Kreditsegment steigende Mittelzuflüsse beobachte. ...

