Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch in den feiertagsbedingt verkürzten Handelswochen um Ostern herum ebbte die Dynamik am Primärmarkt für Covered Bonds nicht ab, so Stefan Rahaus von der NORD/LB.Obwohl sicherlich einige Investoren im Osterurlaub geweilt hätten, hätten in den vergangenen Handelstagen seit der letzten Wochenpublikation der Analysten der NORD/LB insgesamt 13 EUR-Benchmarkemissionen im Volumen von EUR 11,25 Mrd. erfolgreich öffentlich platziert werden können. Nachdem Ende März ein Großteil der Emittenten nicht dem gemeinsamen Währungsraum entstammt sei, seien aktuell elf der 13 Emissionen der Eurozone zuzuordnen gewesen. ...

