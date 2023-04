Selbst im Umfeld gestern unerwartet stark abgeschwächter US-Wirtschaftsdaten im Segment des Einzelhandels und der Bauaktivitäten haussierte Platin gestern und stieß in der Spitze mit einem gesamten Tagesgewinn von + 3.7 % exakt an seinen steilen Hauptaufwärtstrend-Widerstand seit dem 22.02. vor. In der aktuell völligen Ausblendung der zwangsläufigen weiteren US-Konjunkturabschwächung in 2023 sehen wir in Platin daher nun kurzfristig ein klares Ausstiegssignal gegeben.Anzeige:Im gestrigen Handel legte Platin (TVC:PLATINUM) schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...