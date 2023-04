Der mittelgroße Erdöl- und Erdgaskonzern (Sitz: Oklahoma City) beteiligt sich an einem Geothermie-Startup: Fervo Energy versteht sich u. a. auf Horizontalbohrungen und Sensor-Ausstattung geothermischer Projekte.



Zu Fervo Energys finanzieller Ausstattung in Höhe von bisher 200 Mio. $ hat DEVON 5 % beigetragen. Für den im S&P 500 gelisteten Konzern (etwa 1.800 Beschäftigte, diesjährige Umsatzerwartung 17 Mrd. $, Börsenwert 36 Mrd. $) handelt es sich um eine zunächst bescheidene Investition. Jedenfalls im Vergleich zu 3,38 Mrd. $ Dividendenzahlung, 718 Mio. $ Aktienrückkauf und 2,54 Mrd. $ Investitionen (Capital Expenditures laut Cashflow-Rechnung) in 2023.



Die Aktie von DEVON ENERGY rangiert seit Februar 2022 zwischen 45 und 80 $ seitwärts. Aus einem mehrjährigen Abwärtstrend war der Titel vor gut zwei Jahren ausgebrochen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



