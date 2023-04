Im Rahmen des Mobilitätsprojekt "unIT-e² - Reallabor für vernetze Mobilität" soll nun die Integration der Elektromobilität in das Energiesystem genauer unter die Lupe genommen werden. Dafür sollen Mitarbeitende des Essener Unternehmens Wernsing Feinkost im Rahmen eines Feldversuchs verschiedene Ladekonzepte testen. Der Feldversuch, an dem EWE, Mercedes-Benz, The Mobility House und die Forschungsstelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...