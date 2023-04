CATL hat im Rahmen der Auto China in Shanghai seine neue Technologie "Condensed Battery" vorgestellt, die sich mit einer Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg auf Zellebene für E-Flugzeuge eignen soll. Sie soll zudem für den Einsatz in Straßenfahrzeugen verfügbar gemacht werden und noch in diesem Jahr bereit für die Serienproduktion sein. Die neue "Condensed Matter"-Batterie (oder auch etwas kürzer als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...