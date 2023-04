Valorem Resources Inc. gab kürzlich bekannt, dass es eine Namensänderung durchführen wird. In deren Rahmen soll der Unternehmensname zu Avanti Gold Corp. geändert werden. Die Aktien des Unternehmens sollen zum Marktbeginn am 21. April 2023 unter neuem Namen und dem Ticker-Symbol AGC an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden.



Die neue CUSIP lautet 05352C106, die neue ISIN lautet CA05352C1068. Das Handelssymbol an der Börse Frankfurt wird weiterhin X37 lauten.



