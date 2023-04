Zürich (ots) -Mehrfach ausgezeichnet für Qualität, Wirkung und Wachstumspotenzial: Nextview Consulting, die führende auf Salesforce spezialisierte Beratung, ist bereits ein bekannter Akteur auf dem europäischen Markt. Jetzt wendet sich das Unternehmen der Schweiz zu und eröffnet ein neues Büro in Zürich. Silvio Galfetti und Stef van den Oever übernehmen die Führung und unterstützen Schweizer Unternehmen dabei, den digitalen Sprung zu machen.Als eine der Top 10 Salesforce-Boutiquen der Welt, mit dem Ziel, innerhalb eines Jahres zu den drei angesehensten Boutiquen zu gehören, eröffnet Nextview Consulting neun neue Büros in ganz Europa. Das Unternehmen sieht einen wachsenden Bedarf an unabhängigen Salesforce-Boutiquen in vielen Märkten - die Schweiz ist eine von ihnen. Silvio Galfetti, Managing Director für die Schweiz, freut sich darauf, seine Expertise einzubringen, um das Schweizer Geschäft zu fördern.Antworten auf den Schweizer MarktAls Führungskraft und Unternehmer mit jahrelanger Erfahrung in Management, Unternehmensentwicklung und der Entwicklung neuer Geschäftsbereiche, kennt Silvio sowohl das Salesforce-Ökosystem als auch den lokalen Markt. "Digitale Transformation, Customer Experience und die innovative Nutzung der neuesten Technologien waren ein roter Faden in all meinen Aktivitäten in den letzten 25 Jahren. Ich bin stolz darauf, Teil eines so ehrgeizigen Unternehmens zu sein, das sowohl Salesforce-Expertenwissen als auch Branchen-Know-how vereint. Die Boutique-Mentalität sowie die kulturellen Werte machen Nextview so besonders."Bei der Leitung des Zürcher Büros wird Silvio von Stef van den Oever, Head of Consulting, unterstützt. Stef ist vor 7 Jahren als Salesforce-Experte bei Nextview beigetreten. "Ich habe eine führende Rolle in der Wachstumsphase von Nextview spielen können", sagt Stef, "und viel Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Salesforce-Service- und CX-Teams gesammelt. Wir wissen, dass der Schweizer Markt genau das verlangt und braucht."Game Changer im FinanzsektorSilvio und Stef werden damit beginnen, in Talente zu investieren und das umfangreiche Team von Nextview, das bereits in Deutschland, Tschechien, Polen, Schweden und den Niederlanden tätig ist, zu erweitern. "Wir bringen Menschen in die Cloud", sagt Stef. "Fügen Sie dies zu unserer Expertise in unseren Fokusbranchen - Financial Services, Manufacturing, Consumer Goods und Professional Services - hinzu und Sie werden verstehen, warum wir in der Schweiz viele Chancen sehen."Im Bereich der Financial Services freut sich Nextview, NextgenBank (https://nextviewconsulting.com/trending/nextview-consulting-launches-nextgenbank-retail-and-sme-banking-solution-based-salesforce) in die Schweiz zu bringen. Mit einer einzigartigen Kombination aus Salesforce Hyperforce und dem Wissen und der Erfahrung, die durch die Zusammenarbeit mit NextgenBank gewonnen wurden, betrachtet sich Nextview als Game Changer auf den Finanzmärkten. Silvio: "NextgenBank ist ein Beschleuniger für alle Banken, die sich in einem digitalen Transformationsbereich befinden, in dem die Reduzierung von Betriebskosten und die Schaffung von Betriebs- und Kundenexzellenz Schlüsselfaktoren sind." Vor allem eröffnet dies auch die Möglichkeit für Nextview, als Reseller zu agieren und fungiert als attraktiver One-Stop-Shop für ihre Finanzkunden.Über Nextview ConsultingNextview wurde 2009 in den Niederlanden gegründet und zählt derzeit zu den zehn besten Salesforce-Boutiquen weltweit, sowohl in Bezug auf Größe als auch auf den Partnerstatus. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei digitalen Transformationsprozessen und wurde in den letzten sechs Jahren von Great Place to Work sowohl in den Niederlanden als auch seit 2022 auch in Deutschland als "Bester Arbeitsplatz" ausgezeichnet. Nextview ist ein zertifiziertes B-Corp-Unternehmen und nimmt am UN Global Compact teil. Das Unternehmen wurde kürzlich von Salesforce als strategischer Partner für die Europaregion aufgrund der Salesforce Appexchange anerkannt (160 zertifizierte Mitarbeiter:innen und 800+ Zertifizierungen).Nextview ist die Anlaufstelle für Salesforce-Expertise, Business Consulting und Service Design und unterstützt Kunden von der Strategie bis zur Umsetzung. Es ist der vertrauenswürdige Partner für verschiedene ambitionierte und schnell wachsende internationale Konzerne, PE-unterstützte Unternehmen oder Familienunternehmen wie Polestar, CM.com, Boels Rental, Hornbach, Swiss Sense, Hypotheker, Santander, Koenig & Bauer, Randstad, Asics, Mileway, Mitsubishi, Canon und IMCD. In den letzten Jahren wurde Nextview mehrfach für seine Branchenkompetenz und Salesforce-Kenntnisse ausgezeichnet:- Im Jahr 2022 erhielt Nextview den Salesforce Manufacturing Award und war der am meisten nominierte Partner in 19 Salesforce Auszeichnungskategorien;- Der PAC Radar bewertet Nextview als 'Best in Class' in Europa für Salesforce-bezogene Dienstleistungen in den Branchen Financial Services, Manufacturing und Energie & Versorgung sowie als 'Emerging Capability' im Retail.- Salesforce verlieh Nextview den Status 'Branchenexperte' für die Manufacturing und 'Spezialist' für Konsumgüter, Energie, Financial Services, und Professional Services- Salesforce verlieh Nextview den Status 'Cloud-Experte' für Customer 360, Sales und Service Cloud sowie 16 'Spezialisten'-Qualifikationen in anderen Salesforce Clouds.- Nextview wurde zum sechsten Mal in den Niederlanden als Great Place to Work ausgezeichnet und zum ersten Mal in Deutschland; zudem wurde es zu einem der besten Unternehmen für digitale Transformation in Deutschland ernannt.Pressekontakt:Für mehr Informationen: Besuche nextviewconsulting.com oder folge Nextview auf LinkedIn.Hinweise für die Editoren: Für weitere Informationen oder Bilder kontaktiere bitte Stefan Bakx press@nextviewconsulting.comOriginal-Content von: Nextview Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095336/100905674