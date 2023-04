Der DAX startet nach guten letzten Tagen am Mittwoch etwas schwächer an der Börse. Auch am Mittag befindet sich der deutsche Leitindex im Minus. Dabei stehen die Aktien von Volkswagen, Vonovia und Allianz im Fokus. Der DAX notiert am heutigen Mittwoch eine halbe Stunde nach Handelsstart rund 0,25 Prozent im Minus bei 15.845 Punkten. Nach den guten vergangenen Tagen hat der deutsche Leitindex sich das aber auch mal verdient. Am späten Vormittag versuchen ...

