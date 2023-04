Die Iveco Group hat ihr Werk im italienischen Foggia eröffnet, in dem unter anderem Batterie- und Brennstoffzellen-Busse gefertigt werden. Die Einweihung des neuen Werks erfolgt acht Monate nach der Grundsteinlegung. Iveco hatte erst vor etwas weniger als einem Jahr angekündigt, wieder Busse in Italien fertigen zu wollen. In Foggia können nun bis zu 1.000 Busse pro Jahr gebaut werden. Iveco nennt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...