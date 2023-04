EQS-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

München, 19. April 2023

Gigaset fokussiert sich mit Smart Care Portfolio auf B2B

Deutlich erweitertes Produktportfolio wird auf Altenpflege Messe 2023 präsentiert Gigaset, ein führendes Unternehmen im Bereich Smart Home, kündigt eine strategische Neuausrichtung im Smart Care-Bereich an. Nach fünf Jahren Erfahrung im Consumer-Markt stellt Gigaset nun seine Expertise und innovative Technologie für B2B-Kunden bereit. Als OEM und Hardware-Partner möchte Gigaset Dienstleistern, die Services und Mehrwertdienste für ältere oder hilfsbedürftige Menschen anbieten, die passenden Lösungen zur Verfügung stellen. Die neue Gigaset Smart Care-Strategie richtet sich ab sofort gezielt an B2B-Kunden und Dienstleister im Smart Home und AAL Markt. Ziel ist es, diesen innovative Lösungen aus Hard- und Software anzubieten, damit diese ihre Mehrwertlösungen unter Zuhilfenahme der verlässlichen Technologie "Made in Germany" skalieren können. Ein erstes Beispiel für einer erfolgreiche Zusammenarbeit im B2B2C-Segment ist die Partnerschaft mit BeHome, einem Anbieter von Assistenz- und Pflegedienstleistungen. Gigaset stellt bereits seit August 2022 Hardware für BeHomes innovative Pflegekonzepte bereit. Edgar Schollmeyer, VP Smart Care bei Gigaset, betont die Bedeutung der neuen strategischen Ausrichtung: "Unsere Erfahrungen im B2C-Markt haben uns gezeigt, dass wir großes Potenzial im B2B-Bereich haben. Mit unserer neuen Ausrichtung möchten wir unsere Technologie und Expertise nutzen, um Dienstleister, die Mehrwertdienste im Segment Ambient Assisted Living oder der Altenpflege anbieten, bestmöglich zu unterstützen. In diesem Kontext besuchen wir dieses Jahr auch erstmals die Altenpflegemesse in Nürnberg. Die größte Fachmesse der Welt ist der ideale Ort, um unsere innovativen Produkte und Lösungen einem breiten Fachpublikum zu präsentieren und neue Partner anzusprechen." Technologischer Mehrwert für Gesundheits-Dienstleister und Pflegedienste

Pflegedienste und Notrufanbieter profitieren vom neuen Smart Care Portfolio durch die Erschließung neuer Zielgruppen, erhöhte Sicherheit für Pflegebedürftige und die Möglichkeit, weitere Personen wie Dienstleister, Familie und Bezugspersonen einfach in die Betreuung und Pflege einzubinden. Individuelle Einstellungen und der Schutz sensibler Daten runden das Angebot ab. Eine zuverlässige, funkbasierte Alarmierung erlaubt es im Notfall schnell auf kritische Situationen zu reagieren. So kann die Sicherheit der zu pflegenden Personen erhöht werden. Die zielgerichtete Betreuung wird durch intelligente Alarme unterstützt, die sowohl manuell ausgelöst werden können, beispielsweise über den Notrufknopf, als auch durch Sensoren, die verschiedene Situationen erkennen, wie das Verlassen des Hauses oder fehlende Aktivität über einen längeren Zeitraum. Das webbasierte Alarm- und Systemmanagement-Tool, das Smart Care Cockpit, ermöglicht die flexible Integration des Systems in die bestehende Servicelandschaft von Gesundheitsdienstleistern und bietet vielfältige Vorteile wie leicht bedienbares Alarm-Management, stets aktuelle Informationen zur technischen Verfügbarkeit von System und Komponenten sowie einfache Installation der Sensoren ohne Bohren oder Kabelmanagement. Da das Smart Care System ist individuell anpassbar ist, bietet es sich sowohl für zertifizierte Hausnotrufsysteme, also Personen mit Pflegegrad, als auch als kostengünstigere Lösung für Personen ohne Pflegegrad an. Durch den modularen Aufbau kann das System bei Bedarf erweitert werden, um zusätzliche Smart Home Funktionen wie Heizungssteuerung oder Alarmierung bei Einbruch, Rauch oder Wasseraustritt zu integrieren. Gigaset legt großen Wert auf Datensicherheit auf allen Ebenen. Geschützte Datenübertragung im Haus und sichere Verbindungen zur Cloud werden durch die Funktechnologie DECT ULE und VPN-Tunnel gewährleistet. Die Gigaset Cloud, die auf streng gesicherten deutschen Servern in Frankfurt am Main betrieben wird, stellt sicher, dass alle relevanten Informationen sicher an die App oder das Smart Care Cockpit weitergegeben werden und dass Sensordaten unabhängig von den persönlichen Daten verarbeitet werden. Vorstellung des B2B-Portfolios auf der Altenpflegemesse Nürnberg

Die neue Strategie sowie das entsprechende Produktportfolio von Gigaset Smart Care werden erstmals auf der Altenpflegemesse vorgestellt, der Leitmesse für Pflege und Betreuung im deutschsprachigen Raum. Die Messe findet vom 25. bis 27. April 2023 statt und bietet eine Plattform für Austausch und Vernetzung von Fachleuten aus dem Pflegebereich. Gigaset wird seine Produkte und Lösungen in Halle 09 "Raum und Technik" am Stand E22 ausstellen. Besucher können sich dort über die neuesten Entwicklungen und Innovationen im Bereich Smart Care informieren und mit den Experten von Gigaset ins Gespräch kommen. Weitere Informationen zu Gigaset Smart Care finden sich hier .

Die Gigaset AG ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit rund 850 Mitarbeitenden und Vertriebsaktivitäten in über 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten ferner ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Lösungen für Sicherheit, Komfort, Energiemanagement und Pflege sowie DECT-IP-basierte stationäre und mobile Telefonielösungen sowie Single- und Multizellen für kleine, mittelständische und Enterprise-Unternehmen. Folgen Sie uns auf: Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter | YouTube | Blog | Xing | LinkedIn

