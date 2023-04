Markteinführung von Rohren mit einem Innendurchmesser von 0,5 mm und einer Oberflächenrauheit Ra von maximal 0,5 µm

NIPPON KINZOKU CO. LTD. (TOKIO: 5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, Japan) meldet, dass das Unternehmen Feinrohre mit geringem Durchmesser (Innendurchmesser 0,5 mm) und hoher Präzision der inneren Oberflächen auf den Markt gebracht hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005006/de/

The inner surface roughness is greatly improved compared to conventional products and the inner surface has a good shape close to a perfect circle. (Graphic: Business Wire)