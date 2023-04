Zusätzlicher Mehrwertdienst bietet eine ultraschnelle, extrem zuverlässige und kosteneffiziente Konnektivität für unternehmens-, industrie- und transportkritische IoT-Implementierungen

Digi International (NASDAQ: DGII), ein weltweiter Marktführer bei IoT-Lösungen (Internet of Things), Konnektivitätsprodukten und -dienstleistungen, hat heute die Einführung seines neuesten Mehrwertdienstes Digi WAN Bonding bekannt gegeben, der echte Gigabit-Geschwindigkeiten und eine drastisch verbesserte Netzwerkperformance ermöglicht. Diese Lösung, die vollständig in den Digi-Technologie-Stack integriert ist, verbessert auch die Zuverlässigkeit von Internetverbindungen erheblich und erhöht die Bandbreite für Kunden in den Bereichen Unternehmen, Industrie und Transport.

Digi International Launches Digi WAN Bonding, Delivering Bonded Gigabit Internet Speeds and Improved Connection Reliability (Graphic: Business Wire)

Digi WAN Bonding ist als ergänzender Service zur branchenführenden IoT-Geräte- und Netzwerkmanagement-Plattform Digi Remote Manager (Digi RM) erhältlich und nutzt die Edge-Intelligenz von Digi Accelerated Linux (DAL) OS, dem leistungsstarken Linux-basierten Betriebssystem von Digi. Digi WAN Bonding hilft Kunden, die DAL OS auf ihren Digi-Geräten auszuführen, das Bonding mehrerer WAN-Verbindungen zentral zu konfigurieren, bereitzustellen und zu verwalten. Diese WAN-Aggregation ermöglicht eine raffinierte Kombination aus erhöhtem Datendurchsatz, WAN-Glättung, Paketredundanz und nahtlosem Failover für eine jederzeit verfügbare Internetkonnektivität.

Digi WAN Bonding bietet vier wichtige Vorteile:

Mehr Bandbreite : WAN-Bonding bündelt mehrere Verbindungen, um eine höhere Gesamtbandbreite im Vergleich zu einer einzelnen Verbindung für Videostreaming oder File-Sharing bereitzustellen.

: WAN-Bonding bündelt mehrere Verbindungen, um eine höhere Gesamtbandbreite im Vergleich zu einer einzelnen Verbindung für Videostreaming oder File-Sharing bereitzustellen. Höhere Geschwindigkeit : Durch die Kombination mehrerer WAN-Verbindungen kann die Geschwindigkeit für ein oder mehrere Geräte auf bis zu 1 Gbit/s erhöht werden.

: Durch die Kombination mehrerer WAN-Verbindungen kann die Geschwindigkeit für ein oder mehrere Geräte auf bis zu 1 Gbit/s erhöht werden. Verbesserte Zuverlässigkeit : WAN-Bonding verbessert auch die Zuverlässigkeit der gebündelten Kommunikationskanäle. Fällt eine Verbindung aus, bleiben die anderen Verbindungen weiterhin verfügbar.

: WAN-Bonding verbessert auch die Zuverlässigkeit der gebündelten Kommunikationskanäle. Fällt eine Verbindung aus, bleiben die anderen Verbindungen weiterhin verfügbar. Niedrigere Kosten: WAN-Bonding kann auch zur Kostensenkung beitragen, da Unternehmen von niedrigeren monatlichen Gebühren für mehrere Verbindungen profitieren können.

Eine verbesserte Netzwerkperformance bietet enorme Vorteile für Unternehmen, die eine hohe Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit für datenintensive Anwendungen wie Videostreaming auf mehreren Media-Displays, Fahrzeugkameras oder Videokonferenzen benötigen. Durch den Hot-Failover-Schutz gewährleistet dieser Dienst, dass bei Ausfall einer WAN-Verbindung die andere Verbindung einspringt und auf diese Weise die Ausfallzeiten des Netzwerks minimiert. Zudem verschafft Digi WAN Bonding den Unternehmen Kostenvorteile durch die Nutzung mehrerer ISP. Kosteneinsparungen lassen sich erzielen, indem Unternehmen vorteilhaftere Preise aushandeln und/oder sich für einen Anbieter entscheiden können, der das günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis für ihre spezifischen Anforderungen bietet.

"Weltweit sind Unternehmen stets auf der Suche nach Möglichkeiten, die Netzwerkgeschwindigkeit und -zuverlässigkeit zu steigern", so Kinana Hussain, Vice President of Product Management bei Digi International. "Durch die vollständige Integration der Bandbreitenbündelungs-Technologie im DAL OS und Digi Remote Manager von Digi sind wir dazu in der Lage, Unternehmen, die ihr Netzwerk für kritische Betriebsprozesse nutzen, die ultraschnelle, extrem zuverlässige Netzwerkperformance und kosteneffiziente Konnektivität bereitzustellen, die sie wünschen und benötigen."

Digi WAN Bonding, eine Entwicklung in Zusammenarbeit mit Bondix Intelligence bietet eine maximale Durchsatzleistung von bis zu einem Gigabit pro Sekunde, verglichen mit maximalen Übertragungsgeschwindigkeiten von 200 Mbps bei anderen WAN-Bonding-Diensten.

"Wir bei Bondix sind sehr erfreut über die Kooperation mit Digi bei der Markteinführung unserer Bondix S.A.NE-Technologie als Zusatzdienst zum Digi Remote Manager", kommentiert Martin Santner, Director of Sales and Business Development bei Bondix Intelligence. "Diese Zusammenarbeit vereinfacht die WAN-Aggregation, indem sie die geschäftskritischen Funktionen des WAN-Bonding in die Hände derjenigen legt, die sie einsetzen, um schnellere, bessere und zuverlässigere Konnektivität anzubieten wann und wo immer es darauf ankommt."

S.A.NE, die Abkürzung für Simple Aggregation of Networks, ist eine von Bondix Technology entwickelte Software, die eine zuverlässige Sprach-, Video- und Datenübertragungskonnektivität für mobile und stationäre Anwendungen garantiert.

Weitere Informationen unter https://www.digi.com/products/iot-software-services/digi-wan-bonding.

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Konnektivitätsprodukten, Dienstleistungen und Lösungen. Wir helfen unseren Kunden, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu entwickeln und kritische Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bereitzustellen und zu verwalten. Seit der Gründung im Jahr 1985 haben wir unseren Kunden geholfen, mehr als 100 Millionen Dinge miteinander zu verbinden Tendenz steigend. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Digi unter www.digi.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

